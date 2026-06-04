PNE Aktie auf Höhenflug - 04.06.2026

Am heutigen Handelstag konnte die PNE Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,74 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die PNE Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,98 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 10,680€, mit einem Plus von +5,74 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

PNE AG ist ein Projektentwickler für Wind- und Solarparks an Land und auf See, inkl. Betriebsführung und Stromvermarktung. Fokus auf Full-Service-Wertschöpfungskette von Planung bis Betrieb, zunehmend als IPP mit eigenem Bestand. Konkurrenz: Encavis, Energiekontor, Ørsted, RWE Renewables. USP: Offshore-Expertise, breites Tech-Portfolio, Pipeline und IPP-Strategie („Clean Energy Solutions Provider“).

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der PNE Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +23,30 %.

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Allein seit letzter Woche ist die PNE Aktie damit um +10,27 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,08 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in PNE eine positive Entwicklung von +7,81 % erlebt.

Während PNE heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,09 %.

PNE Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +10,27 % 1 Monat +16,08 % 3 Monate +23,30 % 1 Jahr -33,77 %

Informationen zur PNE Aktie

Stand: 04.06.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 77 Mio. PNE Aktien. Damit ist das Unternehmen 810,00 Mio.EUR € wert.

An den Börsen zeigt sich heute ein spannender Mix: Während deutsche Standard- und Technologiewerte zulegen, setzt in den USA vor allem der Dow Jones ein kräftiges Ausrufezeichen.

So schlagen sich die Wettbewerber von PNE

Energiekontor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,15 %. Nordex notiert im Plus, mit +0,24 %. RWE notiert im Minus, mit -1,41 %.

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Ob die PNE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PNE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.