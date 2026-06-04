Tote nach russischem Angriff im Gebiet Sumy
Für Sie zusammengefasst
- Mindestens zwei Tote bei Angriff im Gebiet Sumy
- Vier verletzte Frauen in Krankenhäuser gebracht
- Siedlung Jampil etwa 20 Kilometer von Grenze entfernt
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
SUMY (dpa-AFX) - Bei einem russischen Angriff auf das grenznahe nordostukrainische Gebiet Sumy sind mindestens zwei Menschen getötet worden. Vier verletzte Frauen seien in Krankenhäuser gebracht worden, teilte Militärgouverneur Oleh Hryhorow bei Telegram mit. Zu den näheren Umständen der Attacke machte er keine Angaben. Die betroffene Siedlung Jampil ist nur etwa 20 Kilometer von der russischen Grenze entfernt.
Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren mit westlicher Unterstützung gegen eine russische Invasion. Russlands Militär kontrolliert einen kleinen Teil des Grenzgebiets Sumy./ast/DP/tih
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