BioNTech Aktie steigt - 04.06.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die BioNTech Aktie. Mit einer Performance von +1,51 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die BioNTech Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,46 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 77,45€, mit einem Plus von +1,51 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

BioNTech ist ein innovatives Unternehmen, das durch seine mRNA-Technologie und den Erfolg des COVID-19-Impfstoffs eine starke Marktposition innehat. Mit Fokus auf Immuntherapien und strategischen Partnerschaften hebt es sich von Konkurrenten wie Moderna und CureVac ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von BioNTech in den letzten drei Monaten Verluste von -11,12 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BioNTech Aktie damit um -4,81 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,83 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -5,17 % verloren.

BioNTech Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,81 % 1 Monat -7,83 % 3 Monate -11,12 % 1 Jahr -24,34 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BioNTech Aktie

Stand: 04.06.2026, 19:21 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursreaktionen auf ASCO-Daten, den Wettbewerbsdruck durch Summit und Pfizer mit deren Zulassungszeitplänen, Bewertungsfolgen und Umsatzpotenzial bis 2030, hohe Pipeline‑Risiken versus Chancen auf hohe Erträge, Sektor‑Rotation in Tech/Chips als Kapitalabfluss, jüngste Kursabschläge (z. B. rund −10 %) sowie Rechtsstreit‑ und Vertragsrisiken für die Bilanz.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BioNTech eingestellt.

Informationen zur BioNTech Aktie

Es gibt 253 Mio. BioNTech Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,61 Mrd. € wert.

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Ob die BioNTech Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BioNTech Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.