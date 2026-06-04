Moderna Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 04.06.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Moderna. Sie steigt um +4,33 % auf 44,12€. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,80 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Moderna Aktie. Nach einem Plus von +7,80 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 44,12€, mit einem Plus von +4,33 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Moderna ist ein Pionier in der mRNA-Technologie mit einer starken Marktpräsenz durch seinen COVID-19-Impfstoff und einer vielversprechenden Pipeline für zukünftige Therapien.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Kurs der Moderna Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -6,03 %.

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Allein seit letzter Woche ist die Moderna Aktie damit um +8,02 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,39 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Moderna eine positive Entwicklung von +64,50 % erlebt.

Moderna Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,02 % 1 Monat +9,39 % 3 Monate -6,03 % 1 Jahr +73,80 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Moderna Aktie

Stand: 04.06.2026, 19:22 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell primär um Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale/technische Impulse bei Moderna. Kernpunkte: hohes Short-Interest; erwartete Zulassungen und Daten (MRNA 1010 USA, Norovirus, Intisimeran); CEPI-Förderung; institutionelle Anteilseigner (~87%); politische Signale (HHS-Aufträge, White-House-Intervention) und Zulassungszeitplan (Konferenz Mitte Juni, Entscheidung Anfang August). Trader beobachten Wendepunkte und setzen auf Trading-Positionen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Moderna eingestellt.

Informationen zur Moderna Aktie

Es gibt 397 Mio. Moderna Aktien. Damit ist das Unternehmen 17,63 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Pfizer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,44 %. Sanofi notiert im Plus, mit +3,95 %. Novavax notiert im Plus, mit +2,62 %. BioNTech legt um +1,51 % zu

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Ob die Moderna Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Moderna Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.