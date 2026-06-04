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    Besonders beachtet!

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    Novo Nordisk Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 04.06.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Novo Nordisk Aktie bisher um +4,14 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Novo Nordisk Aktie.

    Besonders beachtet! - Novo Nordisk Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 04.06.2026
    Foto: Novo Nordisk A/S

    Novo Nordisk ist ein führendes Unternehmen im Bereich Diabetesbehandlung mit innovativen Produkten und starker Marktpräsenz.

    Novo Nordisk aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 04.06.2026

    Die Novo Nordisk Aktie notiert aktuell bei 37,90 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,14 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,51  entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Novo Nordisk Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,21 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 37,90, mit einem Plus von +4,14 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Novo Nordisk über einen Zuwachs von +15,23 % freuen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Novo Nordisk Aktie damit um -4,91 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,09 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -17,24 % verloren.

    Novo Nordisk Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,91 %
    1 Monat -2,09 %
    3 Monate +15,23 %
    1 Jahr -42,42 %
    Stand: 04.06.2026, 19:22 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Novo Nordisk Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Novo Nordisk vor ADA‑Daten. Morgen könnten ADA‑News kommen, Kursbewegung 17–22 Uhr möglich. 40€ gilt als Schlüssel; Bull-Flag-Setup mit Ziel 50€ wird diskutiert, Gewinnmitnahmen ab 37€ befürchtet. Fundamentale Gründe bleiben stark: Wegovy‑Launch in den VAE, Dubai‑Deal, ADA‑Daten, robuste Pipeline, US‑Preis-Druck.

    Zur Novo Nordisk Diskussion

    Informationen zur Novo Nordisk Aktie

    Es gibt 3 Mrd. Novo Nordisk Aktien. Damit ist das Unternehmen 128,33 Mrd. € wert.

    GOLDMAN SACHS stuft NOVO NORDISK auf 'Neutral'


    Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novo Nordisk von 263 auf 305 dänische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Abnehmmittel Wegovy in Pillenform sei einer der rasantesten Marktstarts der Dekade …

    Novo Nordisk – Aktie kippt nach unten: Das war es dann auch schon wieder mit diesem Erholungsversuch


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    Ob die Novo Nordisk Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Novo Nordisk Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Novo Nordisk

    +3,89 %
    -4,91 %
    -2,09 %
    +15,23 %
    -42,42 %
    -50,32 %
    +10,66 %
    +45,10 %
    +2.157,31 %
    ISIN:DK0062498333WKN:A3EU6F
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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