TeamViewer Aktie weiter im Aufwärtstrend - +4,52 % - 04.06.2026

Die TeamViewer Aktie kann am heutigen Handelstag um +4,52 % auf 6,1300€ zulegen. Das sind +0,2650 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die TeamViewer Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -8,50 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 6,1300€, mit einem Plus von +4,52 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die TeamViewer Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +30,57 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,64 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,96 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in TeamViewer eine negative Entwicklung von -2,25 % erlebt.

TeamViewer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,64 % 1 Monat +22,96 % 3 Monate +30,57 % 1 Jahr -44,04 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TeamViewer Aktie

Stand: 04.06.2026, 19:23 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung der TeamViewer-Aktie: Diskussionen über fundamentale Kennzahlen (Umsatz/EBITDA/EBIT/Gewinn 2023–2025), Wachstumsaussichten durch 1E/TeamViewer One, Assist AR und Microsoft-Kooperation, Chancen eines Re-Ratings auf höhere KGVs, Zweifel an Produktadoption, Short-Interest/Volatilität und unterschiedliche Kursziele (ca. 9–25 €).

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber TeamViewer eingestellt.

Informationen zur TeamViewer Aktie

Es gibt 174 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,07 Mrd. € wert.

Top- und Flop-Aktien am 04.06.2026 im TecDAX.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

So schlagen sich die Wettbewerber von TeamViewer

Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,35 %.

TeamViewer Aktie jetzt kaufen?

Ob die TeamViewer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TeamViewer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.