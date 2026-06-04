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    Besonders beachtet!

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    TeamViewer Aktie weiter im Aufwärtstrend - +4,52 % - 04.06.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die TeamViewer Aktie bisher um +4,52 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der TeamViewer Aktie.

    Besonders beachtet! - TeamViewer Aktie weiter im Aufwärtstrend - +4,52 % - 04.06.2026
    Foto: Stefan Puchner - dpa

    TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

    TeamViewer Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 04.06.2026

    Die TeamViewer Aktie kann am heutigen Handelstag um +4,52 % auf 6,1300 zulegen. Das sind +0,2650  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die TeamViewer Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -8,50 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 6,1300, mit einem Plus von +4,52 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die TeamViewer Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +30,57 %.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,64 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,96 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in TeamViewer eine negative Entwicklung von -2,25 % erlebt.

    TeamViewer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,64 %
    1 Monat +22,96 %
    3 Monate +30,57 %
    1 Jahr -44,04 %
    Stand: 04.06.2026, 19:23 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur TeamViewer Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung der TeamViewer-Aktie: Diskussionen über fundamentale Kennzahlen (Umsatz/EBITDA/EBIT/Gewinn 2023–2025), Wachstumsaussichten durch 1E/TeamViewer One, Assist AR und Microsoft-Kooperation, Chancen eines Re-Ratings auf höhere KGVs, Zweifel an Produktadoption, Short-Interest/Volatilität und unterschiedliche Kursziele (ca. 9–25 €).

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber TeamViewer eingestellt.

    Zur TeamViewer Diskussion

    Informationen zur TeamViewer Aktie

    Es gibt 174 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,07 Mrd. € wert.

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    So schlagen sich die Wettbewerber von TeamViewer

    Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,35 %.

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    Ob die TeamViewer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TeamViewer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    TeamViewer

    +4,52 %
    +4,64 %
    +22,96 %
    +30,57 %
    -44,04 %
    -60,10 %
    -80,71 %
    -79,70 %
    ISIN:DE000A2YN900WKN:A2YN90
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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