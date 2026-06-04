Mehrere Mitarbeiter nach Vorfall am Flughafen im Krankenhaus

Nach Angaben eines Unternehmenssprechers der Lufthansa befanden sich 13 Crewmitglieder an Bord. Dazu kommt eine nicht bekannte Zahl von weiteren Mitarbeitern. Die Teams waren dabei, das Flugzeug vor dem Einstieg der Passagiere vorzubereiten.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Vorfall mit einem Dreamliner am Frankfurter Flughafen sind mehrere Mitarbeiter von Lufthansa und Partnerfirmen ins Krankenhaus gekommen. Sie waren an Bord, als das Bugfahrwerk der Boeing 787-9 unerwartet zusammenklappte.

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"Zwei Kabinencrew-Mitarbeitende von Lufthansa und weitere Mitarbeitende von Dienstleistungsunternehmen wurden zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht", sagte der Sprecher. Über die Schwere der Verletzungen und die Zahl der anderen Verletzten machte er keine Angaben.

Flug nach Los Angeles war geplant



Das Flugzeug stand an Position A15 und wurde für den Flug LH450 nach Los Angeles vorbereitet. Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich den Angaben zufolge ausschließlich Mitarbeitende an Bord. Fluggäste waren noch nicht eingestiegen.

Die Ursache des Vorfalls wird derzeit untersucht. Die Boeing 787 soll nach Freigabe der Behörden im Laufe des Abends in eine Technikhalle gebracht werden. Dort sollen weitere Untersuchungen stattfinden, bevor das Flugzeug repariert wird. Die Lufthansa hat 17 Dreamliner in der Flotte./sat/DP/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,91 % und einem Kurs von 187 auf Tradegate (04. Juni 2026, 19:33 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +0,76 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,05 %. Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 10,08 Mrd.. Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,1667EUR. Von den letzten 6 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -16,96 %/-5,10 % bedeutet.



