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    Marktgeflüster

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    Nasdaq und KI-Aktien: Kommt jetzt die Erdrutsch-Rotation?

    Nachdem Broadcom mit seiner Prognose zum Halbleiter-Umsatz enttäuschte, dürfte die Broadcom-Aktie einen der größten Verluste an Marktkapitalisierung der Wall Street-Geschichte erleiden

    Nach dem Absturz von Broadcom spielt die Wall Street die große Rotation: raus aus KI-Aktien im Nasdaq, rein in "langweilige" Sektoren (Health Care, Finanzwerte). Nachdem Broadcom mit seiner Prognose zum Halbleiter-Umsatz enttäuschte, dürfte die Broadcom-Aktie einen der größten Verluste an Marktkapitalisierung der Wall Street-Geschichte erleiden. Damit stoppt die völlig überzogene KI-Euphorie vorerst - stärkere Verluste beim Nasdaq werden durch massive Käufe von Call-Optionen verhindert. Es sind vor allem Privatanleger, die wieder den Dip kaufen - und das geht solange gut, bis es dann nicht mehr gut geht..

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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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    Marktgeflüster Nasdaq und KI-Aktien: Kommt jetzt die Erdrutsch-Rotation? Nach dem Absturz von Broadcom spielt die Wall Street die große Rotation: raus aus KI-Aktien im Nasdaq, rein in "langweilige" Sektoren (Health Care, Finanzwerte)
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