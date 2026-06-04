Nach dem Absturz von Broadcom spielt die Wall Street die große Rotation: raus aus KI-Aktien im Nasdaq, rein in "langweilige" Sektoren (Health Care, Finanzwerte). Nachdem Broadcom mit seiner Prognose zum Halbleiter-Umsatz enttäuschte, dürfte die Broadcom-Aktie einen der größten Verluste an Marktkapitalisierung der Wall Street-Geschichte erleiden. Damit stoppt die völlig überzogene KI-Euphorie vorerst - stärkere Verluste beim Nasdaq werden durch massive Käufe von Call-Optionen verhindert. Es sind vor allem Privatanleger, die wieder den Dip kaufen - und das geht solange gut, bis es dann nicht mehr gut geht..

Fugmann´s Trading Woche - Setups von Stefan Jäger, heute Silber

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Das Video "Nasdaq und KI-Aktien: Kommt jetzt die Erdrutsch-Rotation? " sehen Sie hier..