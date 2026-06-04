Fresenius Medical Care Aktie weiter im Aufwärtstrend - +4,90 % - 04.06.2026

Die Fresenius Medical Care Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +4,90 % auf 37,65€ zulegen. Das sind +1,76 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,10 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Fresenius Medical Care Aktie. Nach einem Plus von +1,10 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 37,65€, mit einem Plus von +4,90 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Fresenius Medical Care ist ein weltweit führender Anbieter von Dialyseprodukten und -dienstleistungen für chronisch nierenkranke Patienten. Kern sind Dialysegeräte, Filter, Verbrauchsmaterialien und Dialysekliniken. Starke Marktstellung v. a. in den USA und Europa. Wichtige Wettbewerber: DaVita, Baxter, B. Braun. Vorteil: vertikal integriertes Modell aus Produkten und eigenen Behandlungszentren.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl sich die Fresenius Medical Care Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -10,70 % hinnehmen.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Fresenius Medical Care Aktie damit um +2,62 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,04 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Fresenius Medical Care eine negative Entwicklung von -11,86 % erlebt.

Während Fresenius Medical Care heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der DAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,89 %.

Fresenius Medical Care Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,62 % 1 Monat -7,04 % 3 Monate -10,70 % 1 Jahr -28,40 %

Informationen zur Fresenius Medical Care Aktie

Stand: 04.06.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 293 Mio. Fresenius Medical Care Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,04 Mrd.EUR € wert.

An den Börsen zeigt sich heute ein spannender Mix: Während deutsche Standard- und Technologiewerte zulegen, setzt in den USA vor allem der Dow Jones ein kräftiges Ausrufezeichen.

Top- und Flop-Aktien am 04.06.2026 im DAX.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Baxter International, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,31 %. DaVita notiert im Plus, mit +0,21 %.

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Ob die Fresenius Medical Care Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fresenius Medical Care Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.