Börsen Update USA - 04.06. - Dow Jones stark +1,58 %

Der Dow Jones steht aktuell (19:59:55) bei 51.545,94 PKT und steigt um +1,58 %.

Top-Werte: Unitedhealth Group +4,73 %, Goldman Sachs Group +4,60 %, Boeing +3,45 %, American Express +3,37 %, Merck & Co +3,08 %

Flop-Werte: Verizon Communications -4,43 %, Honeywell International -3,60 %, Coca-Cola -1,76 %, The Home Depot -1,69 %, Nike (B) -1,16 %

Der US Tech 100 steht bei 30.508,70 PKT und verliert bisher -0,26 %.

Top-Werte: Marvell Technology +7,75 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) +5,26 %, DoorDash Registered (A) +4,03 %, Alphabet Registered (C) +4,02 %, Alphabet +3,96 %

Flop-Werte: Broadcom -7,23 %, T-Mobile US -3,60 %, Honeywell International -3,60 %, Micron Technology -3,43 %, Diamondback Energy -3,23 %

Der S&P 500 steht aktuell (19:59:35) bei 7.590,12 PKT und steigt um +0,38 %.

Top-Werte: Blackstone +7,23 %, Humana +7,12 %, Robinhood Markets Registered (A) +6,38 %, Coherent +5,29 %, Oracle +5,27 %

Flop-Werte: CIENA -14,74 %, Broadcom -7,23 %, AT&T -4,62 %, Aptiv Registered -4,55 %, Verizon Communications -4,43 %