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    Ukraine sieht Waffenexport als langfristige Einnahmequelle

    Für Sie zusammengefasst
    • Rüstungsindustrie der Ukraine stärker auf Export
    • Regierung erarbeitet Grundlage für Waffenausfuhr
    • EU Kredit 90 Milliarden Euro erwartet im Juni
    Ukraine sieht Waffenexport als langfristige Einnahmequelle
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    KIEW (dpa-AFX) - Die Ukraine strebt eine stärkere Orientierung ihrer Rüstungsindustrie auf den Export an. "Der Waffenexport soll zu einer dauerhaften Quelle wirtschaftlicher Stärke für die Ukraine werden", sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft. Sicherheitsrat, Verteidigungsministerium und Parlament sollen demnach unter Berücksichtigung des eigenen Waffenbedarfs unverzüglich die gesetzliche Basis für eine Waffenausfuhr ausarbeiten.

    Gleichzeitig hofft Selenskyj noch im Juni auf den Erhalt erster Gelder aus einem Kredit der Europäischen Union über 90 Milliarden Euro, die auch für Rüstungszwecke verwendet werden sollen.

    Die Ukraine wehrt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion./ast/DP/he





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    Ukraine sieht Waffenexport als langfristige Einnahmequelle Die Ukraine strebt eine stärkere Orientierung ihrer Rüstungsindustrie auf den Export an. "Der Waffenexport soll zu einer dauerhaften Quelle wirtschaftlicher Stärke für die Ukraine werden", sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft. …
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