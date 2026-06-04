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    Besonders beachtet!

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    Goldman Sachs Group - Aktie schießt in die Höhe +4,88 % - 04.06.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Goldman Sachs Group Aktie bisher um +4,88 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Goldman Sachs Group Aktie.

    Besonders beachtet! - Goldman Sachs Group - Aktie schießt in die Höhe +4,88 % - 04.06.2026
    Foto: Richard Drew - dpa

    Goldman Sachs ist eine globale Investmentbank und Vermögensverwalterin. Kerngeschäft: Investment Banking (M&A, Kapitalmarkt), Wertpapierhandel, Asset & Wealth Management, Investment Research. Starke Marktstellung im globalen Investmentbanking. Wichtige Konkurrenten: JPMorgan, Morgan Stanley, Citi, Bank of America. USP: hohe Deal-Kompetenz, starke Marke, Elite-Kundenbasis, breite Produktpalette.

    Goldman Sachs Group Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.06.2026

    Die Goldman Sachs Group Aktie konnte bisher um +4,88 % auf 941,30 zulegen. Das sind +43,80  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Goldman Sachs Group Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,12 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 941,30, mit einem Plus von +4,88 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    In den letzten drei Monaten verzeichnete die Goldman Sachs Group Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +10,10 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,40 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Goldman Sachs Group eine positive Entwicklung von +24,94 % erlebt.

    Während Goldman Sachs Group heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Dow Jones bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,71 %. Damit gehört Goldman Sachs Group heute zu den auffälligeren Werten.

    Goldman Sachs Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +10,10 %
    1 Monat +19,40 %
    3 Monate +27,13 %
    1 Jahr +77,68 %
    Stand: 04.06.2026, 21:00 Uhr

    Informationen zur Goldman Sachs Group Aktie

    Es gibt 295 Mio. Goldman Sachs Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 276,83 Mrd.EUR € wert.

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    DAX und Dow zünden Rallye: Tech-Werte glänzen, Nebenwerte schwächeln


    An den Börsen zeigt sich heute ein spannender Mix: Während deutsche Standard- und Technologiewerte zulegen, setzt in den USA vor allem der Dow Jones ein kräftiges Ausrufezeichen.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Barclays, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,19 %. JPMorgan Chase notiert im Plus, mit +3,35 %. Morgan Stanley notiert im Plus, mit +3,89 %. Bank of America legt um +2,58 % zu UBS Group notiert im Plus, mit +0,76 %.

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    Ob die Goldman Sachs Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Goldman Sachs Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Goldman Sachs Group

    +4,51 %
    +10,02 %
    +19,15 %
    +27,86 %
    +77,73 %
    +212,06 %
    +193,03 %
    +584,37 %
    +1.404,96 %
    ISIN:US38141G1040WKN:920332
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