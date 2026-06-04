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    'Zutiefst bewegt'

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    Starmer trifft Familie von Henry Nowak

    Für Sie zusammengefasst
    • Keir Starmer empfing die Familie von Henry Nowak
    • Polizei ignorierte Hilferufe und fesselte ihn
    • Täter lebenslänglich verurteilt und Proteste folgten
    'Zutiefst bewegt' - Starmer trifft Familie von Henry Nowak
    Foto: Siarhei - 356130783

    LONDON (dpa-AFX) - Der britische Premierminister Keir Starmer hat die Familie des getöteten Studenten Henry Nowak in der Downing Street empfangen. Es habe ihn "zutiefst bewegt", dessen Angehörige zu treffen, sagte Starmer laut einer Mitteilung. Bei dem Treffen habe er die "Würde und Stärke angesichts unvorstellbaren Leids" der Familie erlebt.

    Der Fall um den getöteten Studenten sorgte in den vergangenen Tagen in Großbritannien für Aufruhr. Im südenglischen Southampton kam es am Dienstagabend im Zuge eines Protests zu Ausschreitungen.

    Es habe ihn "sehr bewegt", mehr über das Leben des 18-Jährigen zu erfahren, so Starmer. "Henry verdient ein Vermächtnis, das über diese schreckliche Tragödie hinausgeht, und ich setze mich dafür ein, dass dies geschieht."

    Polizei schenkte dem Täter Glauben

    Nowak war im Dezember 2025 in Southampton niedergestochen worden. Die Polizei schenkte jedoch dem Täter Glauben, der behauptete, rassistisch beleidigt worden zu sein und sich als Opfer darstellte. Die schweren Verletzungen Nowaks waren zunächst nicht sichtbar. Seine Beteuerungen, er sei niedergestochen worden und könne nicht atmen, wurden ignoriert. Ihm wurden Handschellen angelegt, als er bereits im Sterben lag. Bodycam-Aufnahmen des Vorfalls schockierten zuletzt auch außerhalb Großbritanniens.

    Rechtspopulistische Politiker und Rechtsextremisten sehen den Fall als angeblichen Beleg dafür, dass Bemühungen zur Bekämpfung von Rassismus in Großbritannien bei der Polizei inzwischen zu einer Benachteiligung der weißen Mehrheitsbevölkerung führen. Liberale und Linke wittern dahinter eine Kampagne mit rassistischem Hintergrund. Am Montag wurde der Täter zu einer lebenslangen Haftstrafe von mindestens 21 Jahren verurteilt.

    Es gebe viele schwierige Fragen zu klären, machte Starmer laut Mitteilung erneut klar. Man werde "alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Fehler in diesem Fall wiedergutzumachen", versprach er. Einheit müsse über Spaltung und Hass gestellt werden, nur so könne man Henrys Andenken ehren./pba/DP/he






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    'Zutiefst bewegt' Starmer trifft Familie von Henry Nowak Der britische Premierminister Keir Starmer hat die Familie des getöteten Studenten Henry Nowak in der Downing Street empfangen. Es habe ihn "zutiefst bewegt", dessen Angehörige zu treffen, sagte Starmer laut einer Mitteilung. Bei dem Treffen habe er …
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