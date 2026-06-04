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    Offen für assoziierte EU-Mitgliedschaft der Ukraine

    Für Sie zusammengefasst
    • Putin sieht keine Einwände gegen EU-Partnerschaft
    • Moskau akzeptiert wirtschaftliche Integration Europas
    • Putin warnt vor Verwandlung der EU in Militärblock
    Offen für assoziierte EU-Mitgliedschaft der Ukraine
    Foto: Siarhei - 356130783

    ST. PETERSBURG (dpa-AFX) - Russland hat nach Angaben von Präsident Wladimir Putin nichts gegen die von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ins Spiel gebrachte assoziierte EU-Mitgliedschaft der Ukraine. "Das geht uns nichts an. Wir sind nicht dagegen", sagte Putin bei einem Treffen mit Vertretern internationaler Nachrichtenagenturen, darunter die Deutsche Presse-Agentur, im Konstantin-Palast in St. Petersburg. Moskau habe nichts gegen wirtschaftliche Verbindungen und Integration auf dem europäischen Kontinent einzuwenden.

    "Wir sind dagegen, dass sich die EU in einen Militärblock verwandelt", das wecke Sorgen in Russland, betonte Putin zugleich. Seit Beginn des von Putin befohlenen Kriegs unterstützen die EU und deren Mitglieder die von Russland angegriffene Ukraine, darunter auch mit Waffenlieferungen. Wegen der Spekulationen um einen zumindest teilweisen US-Truppenrückzug aus Europa mehren sich zudem Stimmen, die eine stärkere militärische Zusammenarbeit der EU-Länder fordern./bal/DP/he





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