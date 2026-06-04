Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 04.06.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 04.06.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Unitedhealth Group
Tagesperformance: +5,59 %
Tagesperformance: +5,59 %
Platz 1
Performance 1M: +3,83 %
Performance 1M: +3,83 %
Goldman Sachs Group
Tagesperformance: +4,95 %
Tagesperformance: +4,95 %
Platz 2
Performance 1M: +19,42 %
Performance 1M: +19,42 %
Merck & Co
Tagesperformance: +4,52 %
Tagesperformance: +4,52 %
Platz 3
Performance 1M: +4,03 %
Performance 1M: +4,03 %
Verizon Communications
Tagesperformance: -4,38 %
Tagesperformance: -4,38 %
Platz 4
Performance 1M: -6,91 %
Performance 1M: -6,91 %
Boeing
Tagesperformance: +3,95 %
Tagesperformance: +3,95 %
Platz 5
Performance 1M: -6,60 %
Performance 1M: -6,60 %
JPMorgan Chase
Tagesperformance: +3,49 %
Tagesperformance: +3,49 %
Platz 6
Performance 1M: +0,98 %
Performance 1M: +0,98 %
American Express
Tagesperformance: +3,44 %
Tagesperformance: +3,44 %
Platz 7
Performance 1M: -4,69 %
Performance 1M: -4,69 %
Honeywell International
Tagesperformance: -3,33 %
Tagesperformance: -3,33 %
Platz 8
Performance 1M: +7,72 %
Performance 1M: +7,72 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Honeywell International
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich eine vorsichtig optimistische Haltung zu Honeywell: Diskussionen drehen sich um Spin-offs, Aufbau einer sechsstelligen Position und das Abwarten der Spin-offs als Kurs-Treiber. Einige raten zum Teilverkauf vor Spin-offs, um Split-Stress zu vermeiden. Konkrete Kursdaten oder Bewertungszahlen aus den 14 Tagen fehlen; die genaue 14‑Tage-Entwicklung ist in den Beiträgen nicht ersichtlich.
Coca-Cola
Tagesperformance: -2,54 %
Tagesperformance: -2,54 %
Platz 9
Performance 1M: +1,67 %
Performance 1M: +1,67 %
NVIDIA
Tagesperformance: +2,32 %
Tagesperformance: +2,32 %
Platz 10
Performance 1M: +8,75 %
Performance 1M: +8,75 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich eine vorsichtig optimistische Haltung zu Honeywell: Diskussionen drehen sich um Spin-offs, Aufbau einer sechsstelligen Position und das Abwarten der Spin-offs als Kurs-Treiber. Einige raten zum Teilverkauf vor Spin-offs, um Split-Stress zu vermeiden. Konkrete Kursdaten oder Bewertungszahlen aus den 14 Tagen fehlen; die genaue 14‑Tage-Entwicklung ist in den Beiträgen nicht ersichtlich.
Caterpillar
Tagesperformance: +2,26 %
Tagesperformance: +2,26 %
Platz 11
Performance 1M: +7,07 %
Performance 1M: +7,07 %
Johnson & Johnson
Tagesperformance: +2,01 %
Tagesperformance: +2,01 %
Platz 12
Performance 1M: -0,60 %
Performance 1M: -0,60 %
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