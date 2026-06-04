Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 04.06.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 04.06.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Marvell Technology
Tagesperformance: +9,51 %
Tagesperformance: +9,51 %
Platz 1
Performance 1M: +78,16 %
Performance 1M: +78,16 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Marvell Technology
wallstreetONLINE-Forum zeigt überwiegend optimistische Stimmung zu Marvell Technology. AI‑Build‑Out wird als Treiber genannt (Clough Capital, Vince Lorusso). Barclays hat das Ziel auf 275 USD hochgestuft; manchen Posts zufolge möglich 300 USD als Einstieg und 400+ USD bis Monatsende. Konkrete 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht genannt; Fokus bleibt auf AI‑Potenzial und Upgrade-News.
Broadcom
Tagesperformance: -7,51 %
Tagesperformance: -7,51 %
Platz 2
Performance 1M: +1,28 %
Performance 1M: +1,28 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: +6,28 %
Tagesperformance: +6,28 %
Platz 3
Performance 1M: +27,89 %
Performance 1M: +27,89 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: +5,69 %
Tagesperformance: +5,69 %
Platz 4
Performance 1M: +47,19 %
Performance 1M: +47,19 %
Alphabet Registered (C)
Tagesperformance: +3,89 %
Tagesperformance: +3,89 %
Platz 5
Performance 1M: -6,95 %
Performance 1M: -6,95 %
Alphabet
Tagesperformance: +3,82 %
Tagesperformance: +3,82 %
Platz 6
Performance 1M: -6,70 %
Performance 1M: -6,70 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: +3,73 %
Tagesperformance: +3,73 %
Platz 7
Performance 1M: -32,90 %
Performance 1M: -32,90 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Im wallstreetONLINE-Forum dominiert ein bullischer Sentiment zu MicroStrategy (MSTR) als Hebel auf Bitcoin/digitale Vermögenswerte: Erstpositionen, Erwartung steigender Kurse bei fortgesetzter BTC-Unterstützung; Risiko und hohe Volatilität werden betont. Einige sehen MSTR als Absicherung gegen Fiat-Wertverlust. Eine konkrete 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht angegeben.
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: +3,60 %
Tagesperformance: +3,60 %
Platz 8
Performance 1M: +20,19 %
Performance 1M: +20,19 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: +3,49 %
Tagesperformance: +3,49 %
Platz 9
Performance 1M: -11,54 %
Performance 1M: -11,54 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: -3,44 %
Tagesperformance: -3,44 %
Platz 10
Performance 1M: +3,59 %
Performance 1M: +3,59 %
Honeywell International
Tagesperformance: -3,39 %
Tagesperformance: -3,39 %
Platz 11
Performance 1M: +7,72 %
Performance 1M: +7,72 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Honeywell International
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich eine vorsichtig optimistische Haltung zu Honeywell: Diskussionen drehen sich um Spin-offs, Aufbau einer sechsstelligen Position und das Abwarten der Spin-offs als Kurs-Treiber. Einige raten zum Teilverkauf vor Spin-offs, um Split-Stress zu vermeiden. Konkrete Kursdaten oder Bewertungszahlen aus den 14 Tagen fehlen; die genaue 14‑Tage-Entwicklung ist in den Beiträgen nicht ersichtlich.
T-Mobile US
Tagesperformance: -3,39 %
Tagesperformance: -3,39 %
Platz 12
Performance 1M: -10,03 %
Performance 1M: -10,03 %
Vertex Pharmaceuticals
Tagesperformance: +3,34 %
Tagesperformance: +3,34 %
Platz 13
Performance 1M: +2,76 %
Performance 1M: +2,76 %
Fortinet
Tagesperformance: +3,10 %
Tagesperformance: +3,10 %
Platz 14
Performance 1M: +69,01 %
Performance 1M: +69,01 %
Micron Technology
Tagesperformance: -3,03 %
Tagesperformance: -3,03 %
Platz 15
Performance 1M: +88,90 %
Performance 1M: +88,90 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Anleger-Sentiment zu Micron Technology (MU). Kursrange der Beiträge: ca. 858,50–925,00 USD; KI-Nachfrage (HBM4) und UBS-Zielanhebung wirken bullisch, während Dip-Deals (ca. 30%) und Gewinnmitnahmen diskutiert werden. Fundamentale Bewertungen bleiben anspruchsvoll; Volatilität hoch. 14-Tage-Entwicklung: Aufwärtsbewegung wird beschrieben, konkrete Prozentzahl fehlt.
Zscaler
Tagesperformance: +2,91 %
Tagesperformance: +2,91 %
Platz 16
Performance 1M: -3,95 %
Performance 1M: -3,95 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zscaler
WallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Zscaler-Sentiment. Belege: Guggenheim hebt Buy-Einstufung (Beitrag 1). Technisch wird der Chart als schwach gesehen (Beitrag 4) oder als Bodenbildung mit Aufwärtspotenzial (Beitrag 6). Andere erwarten keinen klaren Aufwärtsimpuls (Beitrag 8) oder nennen Konkurrenz wie Palo Alto. Insgesamt vorsichtig bis leicht bullisch; 14-Tage-Veränderung nicht beziffert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Zscaler eingestellt.
ASML Holding NV NY
Tagesperformance: +2,86 %
Tagesperformance: +2,86 %
Platz 17
Performance 1M: +24,85 %
Performance 1M: +24,85 %
Cintas
Tagesperformance: +2,72 %
Tagesperformance: +2,72 %
Platz 18
Performance 1M: +5,01 %
Performance 1M: +5,01 %
Shopify
Tagesperformance: +2,64 %
Tagesperformance: +2,64 %
Platz 19
Performance 1M: -10,49 %
Performance 1M: -10,49 %
Intuit
Tagesperformance: -2,58 %
Tagesperformance: -2,58 %
Platz 20
Performance 1M: -21,20 %
Performance 1M: -21,20 %
Alnylam Pharmaceuticals
Tagesperformance: +2,51 %
Tagesperformance: +2,51 %
Platz 21
Performance 1M: +5,66 %
Performance 1M: +5,66 %
Intuitive Surgical
Tagesperformance: +2,51 %
Tagesperformance: +2,51 %
Platz 22
Performance 1M: -10,37 %
Performance 1M: -10,37 %
Baker Hughes Company Registered (A)
Tagesperformance: +2,46 %
Tagesperformance: +2,46 %
Platz 23
Performance 1M: -5,59 %
Performance 1M: -5,59 %
GE Healthcare Technologies
Tagesperformance: +2,24 %
Tagesperformance: +2,24 %
Platz 24
Performance 1M: +2,92 %
Performance 1M: +2,92 %
Analog Devices
Tagesperformance: -2,23 %
Tagesperformance: -2,23 %
Platz 25
Performance 1M: +12,17 %
Performance 1M: +12,17 %
NVIDIA
Tagesperformance: +2,20 %
Tagesperformance: +2,20 %
Platz 26
Performance 1M: +8,75 %
Performance 1M: +8,75 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Zusammenfassung des Anleger-Sentiments zu NVIDIA aus dem wallstreetONLINE-Forum: Das Sentiment ist gemischt und überwiegend technisch orientiert. 212 USD wird als Widerstand gesehen; ein Ausbruch darüber könnte die obere Range testen. Charttechnik sieht Unterstützung bei ca. 180 EUR und eine Fortsetzung der Seitwärtsbewegung mit möglicher Aufwärtsreaktion. Dividendenabschlag wird positiv bewertet. Kurzfristig bleibt der Trend vom Überschreiten der genannten Marken abhängig.
The Kraft Heinz Company
Tagesperformance: -2,17 %
Tagesperformance: -2,17 %
Platz 27
Performance 1M: +3,21 %
Performance 1M: +3,21 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu The Kraft Heinz Company
wallstreetONLINE-Forum: gemischte, teils bullische Signale. Käufer um ca. 19,7–20 €, Ex-Dividende in Kürze, Turnaround-Erwartungen; neuer CEO soll aufräumen. Ziel 23–24 € in ca. 2 Jahren; Dividende ca. 1 €/Jahr. Dividendenkürzung auf 0,30$ würde Kurs unter 20€ drücken. Risikobewertung bleibt: contrarian-Indikatoren, Cramer-Nennung. 14‑Tage-Performance aus den Beiträgen nicht ersichtlich.
Arm Holdings
Tagesperformance: -2,16 %
Tagesperformance: -2,16 %
Platz 28
Performance 1M: +85,79 %
Performance 1M: +85,79 %
Cadence Design Systems
Tagesperformance: +2,14 %
Tagesperformance: +2,14 %
Platz 29
Performance 1M: +19,82 %
Performance 1M: +19,82 %
Qualcomm
Tagesperformance: -2,13 %
Tagesperformance: -2,13 %
Platz 30
Performance 1M: +39,37 %
Performance 1M: +39,37 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: -2,09 %
Tagesperformance: -2,09 %
Platz 31
Performance 1M: +78,45 %
Performance 1M: +78,45 %
Starbucks
Tagesperformance: -2,05 %
Tagesperformance: -2,05 %
Platz 32
Performance 1M: -10,37 %
Performance 1M: -10,37 %
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