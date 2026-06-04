Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 04.06.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 04.06.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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CIENA
Tagesperformance: -12,20 %
Tagesperformance: -12,20 %
Platz 1
Performance 1M: -8,70 %
Performance 1M: -8,70 %
Blackstone
Tagesperformance: +8,39 %
Tagesperformance: +8,39 %
Platz 2
Performance 1M: -11,85 %
Performance 1M: -11,85 %
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: +8,02 %
Tagesperformance: +8,02 %
Platz 3
Performance 1M: +8,98 %
Performance 1M: +8,98 %
Broadcom
Tagesperformance: -7,43 %
Tagesperformance: -7,43 %
Platz 4
Performance 1M: +1,28 %
Performance 1M: +1,28 %
Oracle
Tagesperformance: +6,80 %
Tagesperformance: +6,80 %
Platz 5
Performance 1M: +28,29 %
Performance 1M: +28,29 %
Ares Management Registered (A)
Tagesperformance: +6,43 %
Tagesperformance: +6,43 %
Platz 6
Performance 1M: +4,51 %
Performance 1M: +4,51 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: +6,42 %
Tagesperformance: +6,42 %
Platz 7
Performance 1M: +28,49 %
Performance 1M: +28,49 %
Humana
Tagesperformance: +6,41 %
Tagesperformance: +6,41 %
Platz 8
Performance 1M: +51,88 %
Performance 1M: +51,88 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: +6,27 %
Tagesperformance: +6,27 %
Platz 9
Performance 1M: +47,19 %
Performance 1M: +47,19 %
Moderna
Tagesperformance: +6,23 %
Tagesperformance: +6,23 %
Platz 10
Performance 1M: +9,06 %
Performance 1M: +9,06 %
American Tower
Tagesperformance: +6,09 %
Tagesperformance: +6,09 %
Platz 11
Performance 1M: +7,08 %
Performance 1M: +7,08 %
KKR
Tagesperformance: +5,87 %
Tagesperformance: +5,87 %
Platz 12
Performance 1M: -12,00 %
Performance 1M: -12,00 %
Invesco
Tagesperformance: +5,37 %
Tagesperformance: +5,37 %
Platz 13
Performance 1M: +4,44 %
Performance 1M: +4,44 %
Erie Indemnity (A)
Tagesperformance: +5,32 %
Tagesperformance: +5,32 %
Platz 14
Performance 1M: -2,72 %
Performance 1M: -2,72 %
SBA Communications Registered (A)
Tagesperformance: +5,31 %
Tagesperformance: +5,31 %
Platz 15
Performance 1M: -9,12 %
Performance 1M: -9,12 %
Aptiv Registered
Tagesperformance: -5,30 %
Tagesperformance: -5,30 %
Platz 16
Performance 1M: +28,02 %
Performance 1M: +28,02 %
Unitedhealth Group
Tagesperformance: +5,23 %
Tagesperformance: +5,23 %
Platz 17
Performance 1M: +3,83 %
Performance 1M: +3,83 %
Centene
Tagesperformance: +5,16 %
Tagesperformance: +5,16 %
Platz 18
Performance 1M: +19,93 %
Performance 1M: +19,93 %
Goldman Sachs Group
Tagesperformance: +4,89 %
Tagesperformance: +4,89 %
Platz 19
Performance 1M: +19,42 %
Performance 1M: +19,42 %
SOLVENTUM
Tagesperformance: +4,88 %
Tagesperformance: +4,88 %
Platz 20
Performance 1M: +24,96 %
Performance 1M: +24,96 %
Franklin Resources
Tagesperformance: +4,86 %
Tagesperformance: +4,86 %
Platz 21
Performance 1M: +9,58 %
Performance 1M: +9,58 %
Elevance Health
Tagesperformance: +4,73 %
Tagesperformance: +4,73 %
Platz 22
Performance 1M: +11,51 %
Performance 1M: +11,51 %
Norwegian Cruise Line
Tagesperformance: +4,60 %
Tagesperformance: +4,60 %
Platz 23
Performance 1M: +2,88 %
Performance 1M: +2,88 %
Verizon Communications
Tagesperformance: -3,91 %
Tagesperformance: -3,91 %
Platz 24
Performance 1M: -6,91 %
Performance 1M: -6,91 %
AT&T
Tagesperformance: -3,91 %
Tagesperformance: -3,91 %
Platz 25
Performance 1M: -13,70 %
Performance 1M: -13,70 %
Micron Technology
Tagesperformance: -3,90 %
Tagesperformance: -3,90 %
Platz 26
Performance 1M: +88,90 %
Performance 1M: +88,90 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Anleger-Sentiment zu Micron Technology (MU). Kursrange der Beiträge: ca. 858,50–925,00 USD; KI-Nachfrage (HBM4) und UBS-Zielanhebung wirken bullisch, während Dip-Deals (ca. 30%) und Gewinnmitnahmen diskutiert werden. Fundamentale Bewertungen bleiben anspruchsvoll; Volatilität hoch. 14-Tage-Entwicklung: Aufwärtsbewegung wird beschrieben, konkrete Prozentzahl fehlt.
Diamondback Energy
Tagesperformance: -3,65 %
Tagesperformance: -3,65 %
Platz 27
Performance 1M: +3,59 %
Performance 1M: +3,59 %
Honeywell International
Tagesperformance: -3,48 %
Tagesperformance: -3,48 %
Platz 28
Performance 1M: +7,72 %
Performance 1M: +7,72 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Honeywell International
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich eine vorsichtig optimistische Haltung zu Honeywell: Diskussionen drehen sich um Spin-offs, Aufbau einer sechsstelligen Position und das Abwarten der Spin-offs als Kurs-Treiber. Einige raten zum Teilverkauf vor Spin-offs, um Split-Stress zu vermeiden. Konkrete Kursdaten oder Bewertungszahlen aus den 14 Tagen fehlen; die genaue 14‑Tage-Entwicklung ist in den Beiträgen nicht ersichtlich.
Qualcomm
Tagesperformance: -3,21 %
Tagesperformance: -3,21 %
Platz 29
Performance 1M: +39,37 %
Performance 1M: +39,37 %
The Mosaic
Tagesperformance: -3,05 %
Tagesperformance: -3,05 %
Platz 30
Performance 1M: +1,63 %
Performance 1M: +1,63 %
Molson Coors Beverage Registered (B)
Tagesperformance: -2,95 %
Tagesperformance: -2,95 %
Platz 31
Performance 1M: -8,83 %
Performance 1M: -8,83 %
T-Mobile US
Tagesperformance: -2,76 %
Tagesperformance: -2,76 %
Platz 32
Performance 1M: -10,03 %
Performance 1M: -10,03 %
Live Nation Entertainment
Tagesperformance: -2,74 %
Tagesperformance: -2,74 %
Platz 33
Performance 1M: +4,85 %
Performance 1M: +4,85 %
Ford Motor
Tagesperformance: -2,66 %
Tagesperformance: -2,66 %
Platz 34
Performance 1M: +32,81 %
Performance 1M: +32,81 %
Coca-Cola
Tagesperformance: -2,64 %
Tagesperformance: -2,64 %
Platz 35
Performance 1M: +1,67 %
Performance 1M: +1,67 %
Analog Devices
Tagesperformance: -2,62 %
Tagesperformance: -2,62 %
Platz 36
Performance 1M: +12,17 %
Performance 1M: +12,17 %
Dollar Tree
Tagesperformance: -2,52 %
Tagesperformance: -2,52 %
Platz 37
Performance 1M: +20,09 %
Performance 1M: +20,09 %
Darden Restaurants
Tagesperformance: -2,44 %
Tagesperformance: -2,44 %
Platz 38
Performance 1M: +2,89 %
Performance 1M: +2,89 %
Generac Holdings
Tagesperformance: -2,44 %
Tagesperformance: -2,44 %
Platz 39
Performance 1M: +11,16 %
Performance 1M: +11,16 %
Chipotle Mexican Grill
Tagesperformance: -2,41 %
Tagesperformance: -2,41 %
Platz 40
Performance 1M: -11,56 %
Performance 1M: -11,56 %
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