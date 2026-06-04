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    Besonders beachtet!

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Robinhood Markets Registered (A) Aktie weiter im Aufwärtstrend - +8,22 % - 04.06.2026

    Am 04.06.2026 ist die Robinhood Markets Registered (A) Aktie, bisher, um +8,22 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Robinhood Markets Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Robinhood Markets Registered (A) Aktie weiter im Aufwärtstrend - +8,22 % - 04.06.2026
    Foto: STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Robinhood Markets, Inc. bietet eine benutzerfreundliche Plattform für provisionsfreien Handel mit Aktien, ETFs, Optionen und Kryptowährungen, um den Zugang zu Finanzmärkten zu demokratisieren. Als führende Plattform für junge Investoren konkurriert Robinhood mit E*TRADE, Charles Schwab und Fidelity. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die einfache App-Nutzung.

    Robinhood Markets Registered (A) aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 04.06.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Robinhood Markets Registered (A). Sie steigt um +8,22 % auf 76,04. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Robinhood Markets Registered (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -7,27 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 76,04, mit einem Plus von +8,22 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Robinhood Markets Registered (A) über einen Zuwachs von +9,88 % freuen.

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    Allein seit letzter Woche ist die Robinhood Markets Registered (A) Aktie damit um +9,10 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,98 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -27,74 % verloren.

    Während Robinhood Markets Registered (A) heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,40 %.

    Robinhood Markets Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +9,10 %
    1 Monat +8,98 %
    3 Monate +9,88 %
    1 Jahr +11,97 %
    Stand: 04.06.2026, 22:00 Uhr

    Informationen zur Robinhood Markets Registered (A) Aktie

    Es gibt 791 Mio. Robinhood Markets Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 60,11 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 04.06.2026


    Top- und Flop-Aktien am 04.06.2026 im S&P 500.

    Börsen Update USA - 04.06. - Dow Jones stark +1,58 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

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    Ob die Robinhood Markets Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Robinhood Markets Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Robinhood Markets Registered (A)

    +8,13 %
    +9,10 %
    +8,98 %
    +9,88 %
    +11,97 %
    +716,18 %
    +346,15 %
    ISIN:US7707001027WKN:A3CVQC
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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