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    COMPUTEX 2026

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    MiTAC treibt den Ausbau einer breit gefächerten KI-Infrastruktur durch strategische Partnerschaften im Ökosystem voran

    Flaggschiff-Racks mit 52 HE und Flüssigkeitskühlung sowie schlüsselfertige Lösungen für agentenbasierte KI

    TAIPEI, 4. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Die MiTAC Computing Technology Corp., ein weltweit führender Anbieter von leistungsstarken, energieeffizienten Serverlösungen und Tochtergesellschaft der MiTAC Holdings Corporation (TWSE:3706), präsentiert vom 2. bis 5. Juni auf der COMPUTEX 2026 (Stand R0504, Halle 2) ihre fortschrittlichen Rack-Scale-Architekturen. Mit einer vielseitigen All-in-One-KI-Infrastruktur unterstützt MiTAC den gesamten KI-Lebenszyklus – vom Training über die Inferenz bis hin zur Retrieval-Augmented Generation (RAG) – und versetzt globale Kunden in die Lage, Platz-, Rechen- und Energieengpässe in der aufkommenden Welle der agentenbasierten KI zu überwinden.

    „Auf der COMPUTEX 2026 präsentiert MiTAC eine diversifizierte KI-Infrastruktur, die darauf ausgelegt ist, dynamische KI-Workloads durch strategische Ökosystempartnerschaften voranzutreiben", erklärte Rick Hwang, Präsident von MiTAC Computing Technology. „Durch die Integration leistungsstarker KI-Plattformen in ein robustes Hardware-Software-Ökosystem liefern wir eine flexible, sofort einsatzbereite Infrastruktur, die speziell auf moderne Rechenzentren zugeschnitten ist."

    MiTAC Computing showcased its comprehensive rack-scale solutions at COMPUTEX 2026, featuring AI and HPC liquid-cooled servers with outstanding inference performance and a diversified AI infrastructure portfolio enabled by turnkey hardware and software integration.

    Agentenbasierte KI navigieren: Meistern von Herausforderungen in Bezug auf Skalierbarkeit und Nachhaltigkeit

    Mit dem Übergang von generativer KI zu autonomer agentenbasierter KI in Unternehmen ist der Bedarf an enormer Rechenleistung, extrem geringer Latenz und Inferenz mit hohem Durchsatz stark gestiegen. Die Skalierung herkömmlicher Cluster erhöht jedoch die Komplexität der Orchestrierung und deckt gleichzeitig gravierende Einschränkungen in Rechenzentren hinsichtlich Platz, Kühlung und Stromversorgungskapazität auf.

    Unter dem Motto „Advancing Diversified AI Infrastructure" stellt sich MiTAC diesen vielschichtigen Herausforderungen direkt. Als führender Wegbereiter für Ökosysteme liefert MiTAC schlüsselfertige Komplettlösungen aus einer Hand, die Rechenleistung, Speicher, Netzwerke und Flüssigkeitskühlung umfassen und auf vier strategischen Schwerpunkten basieren:

    1. Rechenleistung der nächsten Generation & fortschrittliche Flüssigkeitskühlung

    MiTAC bricht mit den Branchennormen und stellt sein 52U High-Density AI Liquid-Cooled Rack vor. Durch die Integration von 12 extrem leistungsstarken MiTAC G4826Z5 KI-Servern mit 96 AMD Instinct MI355X-GPUs bietet diese Lösung eine 50% höhere GPU-Dichte pro Rack im Vergleich zu Standard KI-Konfigurationen.

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    PR Newswire (dt.)
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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
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