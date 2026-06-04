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    Veeva Summit gibt einen Ausblick auf Falcon und den Weg zu einer agentenbasierten Biopharma-Branche

    Veeva Summit gibt einen Ausblick auf Falcon und den Weg zu einer agentenbasierten Biopharma-Branche
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Mehr als 2.000 Besucher versammelten sich, um einen Einblick in die Zukunft der KI in der Industrie zu erhalten

    AOP Health, Boehringer Ingelheim, GSK, Haleon, MSD, Novo Nordisk, Roche, Sanofi und Sobi gehören zu den führenden Unternehmen, die Strategien zur Rationalisierung und Vernetzung ihrer Betriebsabläufe vorstellen

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    BARCELONA, Spanien, 4. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Auf dem jüngsten Veeva R&D and Quality Summit Europe, der am 28. und 29. Mai in Kopenhagen, Dänemark, stattfand, stellte Veeva Systems (NYSE: VEEV) seine kommende Veeva Falcon Plattform für agentengestützte Arbeit und neue Vault AI-Innovationen vor. Führungskräfte aus der gesamten Branche – darunter AOP Health, Boehringer Ingelheim, GSK, MSD, Novo Nordisk, Roche und Sanofi – berichteten über ihre Erfolge und darüber, wie sie ihre Abläufe vereinfachen und standardisieren sowie einen skalierbaren Weg für den Einsatz von KI ebnen.

    Veeva Systems

    Veeva gab bekannt, dass Vault AI Agents ab sofort verfügbar sind und dass die Einführung von Vault AI in allen Vault-Anwendungen für August 2026 geplant ist. Das Unternehmen stellte zudem Veeva Falcon Agentics vor, eine Lösung zur Kostensenkung, Beschleunigung und Gewährleistung der Compliance in der Arzneimittelentwicklung. Die für frühe Anwender für Ende 2026 geplante agentische Arbeitskraft von Falcon wird sich zunächst auf die Erfassung und Qualitätskontrolle von Dokumenten für die Master-Datei von Studien, die Korrespondenz mit Gesundheitsbehörden im Bereich der Zulassung sowie die Triage und Erfassung von Sicherheitsfällen konzentrieren.

    An der Veranstaltung nahmen über 2.000 Führungskräfte aus den Bereichen Klinik, Regulierung, Sicherheit und Qualität teil, die mehr als 100 Sitzungen abhielten. Zu den vorgestellten Erkenntnissen gehörten:

    Beschleunigung von Entwicklung und Fertigung durch die Vernetzung von klinischen, regulatorischen und Qualitätsprozessen

    • AOP Health beschleunigt die Entwicklung bis zur Markteinführung durch die Vernetzung von Forschung und Entwicklung, Qualitätssicherung, Vertrieb und Daten auf der Veeva Industry Cloud
    • Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland: Optimierung von Daten zur Schaffung einer Grundlage für KI und Automatisierung im Bereich der Zulassungsangelegenheiten

    Förderung der Zusammenarbeit zwischen Kliniken und Standorten durch einheitliche Daten

    Seite 1 von 3 




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