FGR treibt US-Expansion und Verteidigungsengagement durch MITO-Übernahme
First Graphene setzt zum nächsten Wachstumssprung an: Mit der Übernahme von MITO Material Solutions stärkt das Unternehmen sein Hightech-Portfolio und seine Präsenz in den USA.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- First Graphene (FGR) erwirbt alle Vermögenswerte, das geistige Eigentum, Produktlinien (E-GO, LIGRA, OMEGA, DELTA) und Produktionskapazitäten von MITO Material Solutions (verbindlicher Kaufvertrag).
- Die Übernahme erweitert FGRs Produktportfolio um funktionalisiertes Graphen, Graphenoxid, hybride Additive und fortschrittliche Nanomaterialtechnologien und ergänzt die bestehenden PureGRAPH-Technologien.
- FGR erhält eine direkte operative und kommerzielle Plattform in den USA, beschleunigt die Markterschließung und erzielt sofortige Umsätze auf dem größten Markt für Verteidigung und Hochleistungsmaterialien.
- Bedeutende Stärkung des Engagements im Verteidigungs- und Luftfahrtsektor: Anwendungen reichen von leichtgewichtigen, graphenverstärkten Verbundstrukturen über Wärmemanagement und Energiematerialien bis zu EMV-Abschirmungsadditiven.
- MITO bringt etablierte US-Kunden (z. B. Parlor Skis, Folsom Custom Skis, St. Croix Rods), mehr als 25 Kunden in später Testphase und damit eine beträchtliche Wachstumspipeline mit.
- Kaufpreis in bar und Aktien; Aktienzuteilung erfolgt überwiegend in zwei Tranchen, gebunden an strenge MITO-Produktverkaufsziele über 24 Monate (erfolgsabhängige Bedingungen).
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