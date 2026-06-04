🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    FGR treibt US-Expansion und Verteidigungsengagement durch MITO-Übernahme

    First Graphene setzt zum nächsten Wachstumssprung an: Mit der Übernahme von MITO Material Solutions stärkt das Unternehmen sein Hightech-Portfolio und seine Präsenz in den USA.

    FGR treibt US-Expansion und Verteidigungsengagement durch MITO-Übernahme
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • First Graphene (FGR) erwirbt alle Vermögenswerte, das geistige Eigentum, Produktlinien (E-GO, LIGRA, OMEGA, DELTA) und Produktionskapazitäten von MITO Material Solutions (verbindlicher Kaufvertrag).
    • Die Übernahme erweitert FGRs Produktportfolio um funktionalisiertes Graphen, Graphenoxid, hybride Additive und fortschrittliche Nanomaterialtechnologien und ergänzt die bestehenden PureGRAPH-Technologien.
    • FGR erhält eine direkte operative und kommerzielle Plattform in den USA, beschleunigt die Markterschließung und erzielt sofortige Umsätze auf dem größten Markt für Verteidigung und Hochleistungsmaterialien.
    • Bedeutende Stärkung des Engagements im Verteidigungs- und Luftfahrtsektor: Anwendungen reichen von leichtgewichtigen, graphenverstärkten Verbundstrukturen über Wärmemanagement und Energiematerialien bis zu EMV-Abschirmungsadditiven.
    • MITO bringt etablierte US-Kunden (z. B. Parlor Skis, Folsom Custom Skis, St. Croix Rods), mehr als 25 Kunden in später Testphase und damit eine beträchtliche Wachstumspipeline mit.
    • Kaufpreis in bar und Aktien; Aktienzuteilung erfolgt überwiegend in zwei Tranchen, gebunden an strenge MITO-Produktverkaufsziele über 24 Monate (erfolgsabhängige Bedingungen).



    Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    FGR treibt US-Expansion und Verteidigungsengagement durch MITO-Übernahme First Graphene setzt zum nächsten Wachstumssprung an: Mit der Übernahme von MITO Material Solutions stärkt das Unternehmen sein Hightech-Portfolio und seine Präsenz in den USA.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     