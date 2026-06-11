Ihre wichtigsten Termine
Heute im Mittelpunkt: SpaceX, Adobe, Zoom Video Communications, Hasbro & Evotec
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
10:00 Uhr, Deutschland: HHLA, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Evotec, Hauptversammlung
10:15 Uhr, Deutschland: Jahres-Pk Sennheiser, Wedemark
17:00 Uhr, USA: Hasbro, Hauptversammlung
19:00 Uhr, USA: Zoom Video Communications, Hauptversammlung
22:00 Uhr, USA: Adobe, Q2-Zahlen
USA: SpaceX, eventuell Bekanntgabe Ausgabepreis
USA: Honeywell International, Investor Day
Konjunkturdaten
08:00 Uhr, Schweden: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
12:00 Uhr, Irland: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
14:15 Uhr, EU: EZB Zinsentscheid (14.45 Pk mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde)
14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 Uhr, USA: Erzeugerpreise 5/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 11.06.2026
Zeit Land Relev. Termin 02:00 EUR Tagung des Europäischen Rates 08:00 EUR Treffen der Eurogruppe 14:15 EUR ECB Rate On Deposit Facility 14:15 EUR ECB Monetary Policy Statement 14:15 EUR ECB Main Refinancing Operations Rate 14:30 USA Producer Price Index ex Food & Energy (YoY) 14:30 USA Producer Price Index (MoM) 14:30 USA Producer Price Index (YoY) 14:30 USA Initial Jobless Claims 14:30 USA Producer Price Index ex Food & Energy (MoM) 14:45 EUR ECB Press Conference
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|15:20
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
|12.06. 16:30
|Webinar
|WH SelfInvest: So bleibt Ihr Aktienportfolio stets aktuell
|16:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Das aktive Aktiendepot: Aktienoptionen praxisnah nutzen
|18:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Rohstoffexplosion & Rohstoffwährungen – die Gewinner
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