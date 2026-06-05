StarCharge präsentiert auf der SNEC 2026 Energielösungen der nächsten Generation und eine strategische Partnerschaft mit ANZ

Auf der Messe präsentierte StarCharge ein integriertes Energie-Ökosystem, das Anwendungen in den Bereichen Solarenergie, Energiespeicherung, E-Auto-Laden, V2G und Energiehandel umfasst und speziell zur Unterstützung von Projekten in den Bereichen Gewerbe, Industrie, Verkehr und Großanlagen entwickelt wurde.

SHANGHAI, 5. Juni 2026 /PRNewswire/ -- StarCharge, ein weltweit führender Anbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge und digitalen Energielösungen, präsentierte auf der SNEC 2026 seine neuesten intelligenten Energietechnologien und gab eine strategische Partnerschaft mit dem australischen Unternehmen SolarJuice bekannt, womit das Unternehmen sein Engagement für die Beschleunigung der globalen Energiewende bekräftigte.

Neue Produkteinführungen

Zu den Highlights zählte der neue Solid-State-Transformator (SST) von StarCharge, der einen direkten Mittelspannungsanschluss und eine sechsfachen Leistungsabgabe ermöglicht und so den Wirkungsgrad der Energieumwandlung für Anwendungen wie Hochleistungs-Ladezentren, großtechnische Speichersysteme und KI-Rechenzentren verbessert.

Das Unternehmen stellte außerdem seinen 720-kW-Arctic-Immersion-Flüssigkeitskühlungs-Schaltschrank und das vollständig flüssigkeitsgekühlte StarOcean-Ladeterminal vor und schuf damit eine der ersten kommerziell verfügbaren, vollständig flüssigkeitsgekühlten Ladearchitekturen der Branche. Das System verbessert die thermische Leistung, verlängert die Lebensdauer der Geräte und senkt die langfristigen Betriebskosten.

Eine weitere wichtige Markteinführung war das 960-kW-Solar-Speicher-Ladesystem, eine All-in-One-Plattform, die PV-Erzeugung, Energiespeicherung, Laden und Stromverteilung integriert. Das auf einer DC-Bus-Architektur basierende System reduziert Energieverluste und vereinfacht die Implementierung für gewerbliche und industrielle Energieprojekte.

StarCharge stellte außerdem seinen 6,25-MWh-Energiespeichercontainer vor, der mit 587-Ah-Hochleistungsbatteriepaketen ausgestattet ist und für KI-Rechenzentren, Netzunterstützung sowie Energiespeicheranwendungen im Versorgungsmaßstab konzipiert wurde.

Digitale Energieplattform

Das Unternehmen präsentierte zudem seine proprietäre Cloud-Edge-Device-Architektur, einschließlich der Taiyi Multi-Network Integration Platform und der Taiyi Energy Trading Platform. Zusammen bieten diese Lösungen Echtzeit-Energiemanagement, vorausschauenden Betrieb und Wartung, Anlagenoptimierung sowie Funktionen für den Stromhandel über dezentrale Energieanlagen hinweg.

Strategische Partnerschaft mit SolarJuice

Während der Messe unterzeichnete StarCharge eine strategische Kooperationsvereinbarung mit SolarJuice Pty Ltd, einem führenden Distributor für erneuerbare Energien in Australien.

Die Partnerschaft konzentriert sich auf die Entwicklung von Projekten im Bereich erneuerbare Energien, den Einsatz virtueller Kraftwerke (VPP), lokale Investitionsinitiativen sowie den Vertrieb der Energielösungen von StarCharge in Australien und Neuseeland. Die Zusammenarbeit soll das Wachstum integrierter Solar-Speicher-Lade- und VPP-Ökosysteme auf dem gesamten ANZ-Markt beschleunigen.

Für eine intelligentere Energiezukunft

Während Elektrifizierung und Dekarbonisierung die globalen Energiemärkte weiter umgestalten, konzentriert sich StarCharge weiterhin auf die Bereitstellung skalierbarer Technologien, die Ladeinfrastruktur, Energiespeicherung, digitales Energiemanagement und Stromhandel zu einem einheitlichen Energieökosystem verbinden.

Informationen zu StarCharge

StarCharge ist ein weltweiter Anbieter von EV-Ladeinfrastruktur und digitalen Energielösungen. Das Portfolio des Unternehmens umfasst EV-Ladeinfrastruktur, Energiespeicher, Mikronetze, virtuelle Kraftwerke, Energiemanagementsysteme und Energiehandelsplattformen und bedient Kunden aus den Bereichen Privathaushalte, Gewerbe, Industrie, Verkehr und Energieversorgung weltweit.

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