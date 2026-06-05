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    VORSICHT bei Siemens Energy! CTS Eventim KAUFEN? CHANCE bei Strategic Resources Aktie!

    Bei Strategic Resources entsteht etwas Großes und Anleger können jetzt noch frühzeitig dabei sein. Anders als in Deutschland wird in Kanada die Zeitenwende aktiv umgesetzt und die heimische Rüstungsindustrie sowie die Rohstofflieferkette gestärkt. …

    VORSICHT bei Siemens Energy! CTS Eventim KAUFEN? CHANCE bei Strategic Resources Aktie!
    Foto: esg-aktien.de
    Bei Strategic Resources entsteht etwas Großes und Anleger können jetzt noch frühzeitig dabei sein. Anders als in Deutschland wird in Kanada die Zeitenwende aktiv umgesetzt und die heimische Rüstungsindustrie sowie die Rohstofflieferkette gestärkt. Davon sollte Strategic Resources in den kommenden Jahren stark profitieren. Das Unternehmen arbeitet an einer Wertschöpfungskette vom Rohstoff bis zur Stahlindustrie und Batteriefertigung. Vorsicht bei Siemens Energy. Das Unternehmen darf sich bei der aktuellen Bewertung keinen Fehler erlauben. Und in den USA könnte sich etwas zusammenbrauen. Dagegen scheint es bei CTS Eventim wieder runder zu laufen. Analysten zeigten sich von den Quartalszahlen positiv überrascht und empfehlen die Aktie zum Kauf. Anleger zögern aber noch.

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