Während die Welt auf Elektro wartet, machen dynaCERT, Innospec und OC Oerlikon den Diesel sauber
Unterschiedliche Technologieansätze, ein gemeinsames Ziel – den Diesel wieder salonfähig zu machen. Drei Unternehmen verfolgen grundverschiedene Wege, um Verbrauch und Abgase zu reduzieren: Der kanadische Cleantech-Pionier dynaCERT setzt auf eine …
Foto: zukunftsbilanzen.de
Unterschiedliche Technologieansätze, ein gemeinsames Ziel – den Diesel wieder salonfähig zu machen. Drei Unternehmen verfolgen grundverschiedene Wege, um Verbrauch und Abgase zu reduzieren: Der kanadische Cleantech-Pionier dynaCERT setzt auf eine Wasserstoffbox, die direkt am Motor arbeitet, der US-amerikanische Spezialchemiekonzern Innospec entwickelt Additive, um die Effizienz von Kraftstoffen zu optimieren, und der Schweizer Industriekonzern OC Oerlikon kleidet Motorenteile ab Werk mit einer Schicht aus, die dünner ist als ein menschliches Haar, aber hart wie Metall. Das Ergebnis ist in allen drei Fällen dasselbe: mehr Energie aus weniger Kraftstoff, geringere Schadstoffemissionen, längere Motorlaufzeiten.
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