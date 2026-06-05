Markenverband
Deutlich mehr gefälschte Trikots im WM-Jahr
- Vor WM besonders viele gefälschte Fantrikots im Umlauf
- 19 Prozent in Deutschland kauften falsche Trikots
- Schaden durch gefälschte Sportartikel etwa 850 Mio Euro
BERLIN (dpa-AFX) - Vor der Fußball-Weltmeisterschaft sind Experten zufolge besonders viele gefälschte Trikots im Umlauf. Die Nachfrage nach Fanartikeln steige rund um große Sportereignisse, sagte Julia Hentsch, Leiterin Rechts- und Verbraucherpolitik im Markenverband. "Damit steigt erfahrungsgemäß auch das Angebot an Fälschungen signifikant an." Wie hoch der Schaden ist, lässt sich der Expertin zufolge nicht abschätzen, weil der Verkauf nicht erfasst wird. Der Markt spiele sich im Verborgenen ab.
Fast jeder Fünfte (19 Prozent) in Deutschland hat - etwa im Internet oder auf Märkten oder in Geschäften in Urlaubsorten im Ausland - schon einmal oder mehrfach ein Fußballtrikot gekauft, bei dem es sich vermutlich nicht um ein Originalprodukt handelte. Das zeigt eine am 19. Mai durchgeführte repräsentative YouGov-Umfrage mit etwa 4.000 Menschen ab 18 Jahren. Am höchsten ist der Anteil bei Personen zwischen 18 und 24 Jahren (31 Prozent).
Laut einer 2024 veröffentlichen Schätzung des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) verursachen gefälschte Sportartikel in der Europäischen Union jährlich rund 850 Millionen Euro Schaden. Das entspricht etwa elf Prozent des Branchenumsatzes. Deutschland zählt der Auswertung zufolge zu den besonders betroffenen Ländern./cr/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie
Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 43,62 auf NYSE (05. Juni 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um -7,76 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,91 %.
Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 4,08 Mrd..
PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der PUMA Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -16,45 %/+45,30 % bedeutet.
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WM Ausrüster, Laufschuh Marktanteile auf Kosten von Nike, Rückkaufprogramm läuft, Analysten fast einstimmig auf Buy. Adidas hat gerade mehrere Katalysatoren gleichzeitig. Kurs war vor ein paar Wochen noch bei 138, jetzt 168 und die Story wird langsam vom Markt verstanden. Wer die WM unterschätzt hat bei Adidas historisch immer falsch gelegen.
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/sportartikel-milliardengeschaeft-fussball-wm-adidas-rechnet-mit-rekorden/100225840.html
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