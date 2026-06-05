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    WOCHENVORSCHAU

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    Termine bis 18. Juni 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Wirtschafts- und Finanztermine bis 18. Juni 2026
    • EZB und Fed mit mehreren Zinsentscheidungen im Juni
    • G7-Gipfel in Frankreich zu Handel und Sicherheit
    WOCHENVORSCHAU - Termine bis 18. Juni 2026
    Foto: Siarhei - 356130783

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 18. Juni

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    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 5. JUNI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    08:15 FRA: Airbus Auslieferungen/Bestellungen 5/26
    09:30 SWE: Verve, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Viscom, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Tradegate, Hauptversammlung
    14:00 DEU: Berliner Effektengesellschaft, Hauptversammlung 18:00 USA: Alphabet, Hauptversammlung
    19:00 USA: Airbnb, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 3/26
    08:45 FRA: Handelsbilanz 4/26
    08:45 FRA: Industrieproduktion 4/26
    11:00 EUR: BIP Q1/26 (3. Veröffentlichung)
    11:00 ITA: Einzelhandelsumsatz
    14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 5/26
    21:00 USA: Konsumentenkredite 4/26

    SONSTIGE TERMINE
    LVA: Jahrestreffen der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (bis 07.06.)

    MNE: EU-Westbalkan-Gipfel
    Bei dem Spitzentreffen soll es u.a. um die EU-Beitrittsperspektive der Westbalkanländer Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien gehen.

    RUS: Kremlchef Wladimir Putin hält eine Rede beim St. Petersburger Internationalen Wirtschaftsforum und beantwortet Fragen auf einem Podium

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 8. JUNI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    10:00 DEU: Secunet Security Networks, Hauptversammlung 10:00 DEU: OHB, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Secunet Security Networks, Hauptversammlung 12:00 DEU: BASF's Zhanjiang Verbund site

    DEU: Paragon, Jahreszahlen
    USA: Coreweave, Hauptversammlung
    USA: Reddit, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: BIP Q1/26 (detailliert)
    08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 4/26
    10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen 6/26

    SONSTIGE TERMINE
    17:00 DEU: Diskussionsveranstaltung OECD Berlin und BDI zu «Grundlagen für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland und der OECD»

    HINWEIS
    AUS: Feiertag, Börse geschlossen

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 9. JUNI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    09:00 DEU: SHW, Hauptversammlung
    10:00 DEU: SMA Solar, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Westwing Group, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Jenoptik, Hauptversammlung
    14:00 DEU: Krones, Hauptversammlung
    15:00 USA: Biogen, Hauptversammlung
    19:00 NLD: Stellantis, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    CHN: Handelsbilanz 5/26
    06:30 NLD: Verbraucherpreise 5/26
    08:00 DEU: Handelsbilanz 4/26
    08:00 DEU: Industrieproduktion 4/26
    08:00 DEU: Arbeitksosten Q1/26
    08:00 FIN: Handelsbilanz 4/26 (vorläufig)
    08:00 ROU: Handelsbilanz 4/26
    14:30 USA: Handelsbilanz 4/26
    16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 5/26

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verhandelt über Klagen gegen Sonderkündigungsrecht für Fernsehverträge, Karlsruhe

    EST: Treffen der Regierungschef der nordischen und baltischen Staaten (NB8), Tallinn

    LUX: Treffen der EU-Minister für Telekommunikation, Luxemburg

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 10. JUNI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Jahreszahlen
    08:30 NLD: NXP Semiconductors, Hauptversammlung
    09:00 SWE: Volvo AB, Kapitalmarkttag
    09:30 DEU: Evonik, «Innovationspressekonferenz» (online), Essen 10:00 DEU: Patrizia, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Formycon, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Renk, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Medios, Hauptversammlung
    10:00 AUT: AMS Osram AG, Hauptversammlung
    11:00 DEU: Hawesko, Hauptversammlung
    11:00 DEU: RAG-Stiftung, Jahres-Pk
    14:00 USA: Nasdaq, Hauptversammlung
    15:00 USA: Caterpillar, Hauptversammlung
    15:00 DEU: Volkswagen Group, ESG Conference 2026 (online) 16:00 USA: American Airlines Group, Hauptversammlung
    19:00 USA: Target, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Erzeugerpreise 5/26
    03:30 CHN: Erzeugerpreise 5/26
    03:30 CHN: Verbraucherpreise 5/26
    08:00 DNK: Verbraucherprise 5/26
    08:00 NOR: Verbraucherpreise 5/26
    09:00 AUT: Industrieproduktion 4/26
    10:00 ITA: Industrieproduktion 4/26
    11:00 GRC: Industrieproduktion 4/26
    11:00 GRC: Verbraucherpreise 5/26
    14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
    14:30 USA: Verbraucherpreise 5/26
    14:30 USA: Realeinkommen 5/26
    15:45 CAN: Zentralbank, Zinsentscheid
    16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
    18:00 RUS: Verbraucherpreise 5/26

    SONSTIGE TERMINE
    09:30 DEU: DIW-Pressegespräch - Sommer-Konjunkturprognose

    DEU: Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) bis 14.6.26, Berlin-Schönefeld

    DEU: BDEW Kongress 2026, Berlin
    Branchentreffen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft + 9.30 Uhr Eröffnungsrede BDEW-Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae + 13.50 Uhr: Rede Wirtschaftsministerin Katherina Reiche

    18:00 DEU: Hauptstadtforum Digitalwirtschaft «Von der Visionzur Umsetzung - Digitale Souveränität Made inGermany» des Bundesverbandes IT-Mittelstand, Berlin

    BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission legt Energie-Paket vor, Brüssel

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 11. JUNI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    10:00 DEU: HHLA, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Evotec, Hauptversammlung
    10:15 DEU: Jahres-Pk Sennheiser, Wedemark
    17:00 USA: Hasbro, Hauptversammlung
    19:00 USA: Zoom Video Communications, Hauptversammlung 22:00 USA: Adobe, Q2-Zahlen

    USA: SpaceX, eventuell Bekanntgabe Ausgabepreis
    USA: Honeywell International, Investor Day

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 SWE: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
    12:00 IRL: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
    14:15 EUR: EZB Zinsentscheid (14.45 Pk mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 USA: Erzeugerpreise 5/26

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: BGH verhandelt zu Ersatzanspruch wegen Kosten einer Schufa-Bonitätsauskunft
    DEU: Bundestag
    +09.00 Regierungserklärung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zum bevorstehenden EU-Gipfel
    10:00 DEU: Innovationstag Mittelstand des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE)
    15:00 DEU: Tag des Familienunternehmens
    u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) und Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) + 16.00 Rede Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)

    DEU: Fortsetzung BDEW Kongress 2026, Berlin
    Branchentreffen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft, u.a. mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD), Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) sowie Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD).
    LUX: Treffen der Euro-Gruppe

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 12. JUNI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 5/26
    10:00 DEU: OVB Holding, Hauptversammlung

    USA: IPO: SpaceX, eventuell Börsengang

    TERMINE KONJUNKTUR
    06:30 JPN: Industrieproduktion 4/26 (endgültig)
    06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 4/26
    06:30 JPN: Dienstleistungsindex 4/26
    08:00 GBR: Industrieproduktion 4/26
    08:00 GBR: Handelsbilanz 4/26
    08:00 GBR: BIP 4/26
    08:00 ROU: Verbraucherpreise 5/26
    08:00 DEU: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
    08:45 FRA: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
    09:00 ESP: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
    12:00 PRT: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
    16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 6/26 (vorläufig)

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: BGH verhandelt zu Anspruch eines Wohnungseigentümers auf Gestattung eines Klima-Splitgeräts, Karlsruhe

    LUX: Treffen der EU-Finanzminister, Luxemburg

    RUS: Feiertag, Börse geschlossen

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 15. JUNI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    09:00 DEU: Centrotec SE, Hauptversammlung
    11:00 DEU: Adtran Networks, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    07:00 FIN: Verbraucherpreise 5/26
    09:30 POL: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
    11:00 EUR: Industrieproduktion 4/26
    11:00 EUR: Handelsbilanz 4/26
    14:30 USA: Empire State Bericht 6/26
    15:15 USA: Industrieproduktion 5/26
    15:15 USA: Kapazitätsauslastung 5/26
    16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 6/26

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Dritte Runde der Tarifverhandlungen für etwa 9.000 Beschäftigte der Postbank, Frankfurt/M.

    FRA: Erster Tag des G7-Gipfels mit den Themen: Verhältnis der Partner zu den USA unter Präsident Trump, Handelsfragen, Iran- und Ukraine-Krieg, Evian

    FRA: Rüstungsmesse Eurosatory, Paris

    LUX: Treffen der EU-Außenminister, Luxemburg

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 16. JUNI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    09:00 LUX: Befesa, Hauptversammlung
    09:30 SWE: Securitas, Investor Day
    10:00 DEU: PVA TePla, Hauptversammlung
    10:00 DEU: R. Stahl, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Traton, Hauptversammlung
    14:30 USA: Mastercard, Hauptversammlung
    17:00 USA: T-Mobile US, Hauptversammlung

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU/ITA: Unicredit-Kaufangebot für Commerzbank läuft Mitternacht aus NOR: Equinor, Kapitalmarkttag
    PRT: EDP, Kapitalmarkttag
    DEU: Verve Group, Kapitalmarkttag

    TERMINE KONJUNKTUR
    JPN: Zentralbank, Zinsentscheid
    04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 5/26
    04:00 CHN: Industrieproduktion 5/26
    09:00 ESP: Arbeitskosten Q1/26
    10:00 ITA: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
    11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 6/26
    14:00 POL: Verbraucherpreise 5/26
    14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht
    14:30 USA: Im- und Exportpreise 5/26
    14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 5/26

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 DEU: Digitales Pressegespräch Verband der Elektro- und Digitalindustrie ZVEI Fachverband Batterien zu Batteriestandort Deutschland

    13:00 DEU: Sommerforum VDMA Ost: Luft- und Raumfahrt als neuer Wachstumsmarkt für den Maschinenbau, Magdeburg

    FRA: Zweiter Tag des G7-Gipfels - Themen: Welthandel, Iran- und Ukraine-Krieg, Verhältnis der Partner zu den USA unter Präsident Trump.

    LUX: Treffen der EU-Gesundheitsminister

    LUX: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 17. JUNI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    10:00 DEU: Sixt SE, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Bechtle, Hauptversammlung
    11:00 DEU: Koenig & Bauer AG, Hauptversammlung
    11:00 DEU: Cancom, Hauptversammlung
    12:00 GBR: International Consolidated Air, Hauptversammlung 15:00 DEU: Auto1 Group, Investor Day
    17:00 USA: Ebay, Hauptversammlung
    19:30 USA: Expedia, Hauptversammlung

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: Scout24, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 4/26
    08:00 GBR: Verbraucherpreise 5/26
    11:00 EUR: Verbraucherpriese 5/26 (endgültig)
    14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 5/26
    16:00 USA: Lagerbestände 4/26
    16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 5/26
    20:00 USA: Fed-Zinsentscheid

    SONSTIGE TERMINE
    11:00 DEU: Kapitalmarktprognose des Bundesverbands Öffentlicher Banken (VÖB), Frankfurt/M.

    11:00 DEU: Deutsch-Polnisches Forum u.a. mit Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) und dem polnischen Außenminister Rados?aw Sikorski, Berlin

    11:00 DEU: Online-Jahrespressekonferenz der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU), Osnabrück

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 18. JUNI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    08:00 GBR: Tesco, Q1-Umsatz
    10:00 DEU: Volkswagen, Hauptversammlung, Wolfsburg
    10:00 DEU: Deutsche Euroshop, Hauptversammlung
    10:30 DEU: Sto, Hauptversammlung
    10:30 FRA: Totalenergies, Hauptversammlung
    11:00 DEU: Tonies, Kapitalmarkttag 2026
    13:30 USA: Delta Air Lines, Hauptversammlung

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: Knaus Tabbert, Jahres-Pk, Jandelsbrunn
    NLD: BE Semiconductor Industries, Investor Day

    TERMINE KONJUNKTUR
    06:30 NLD: Arbeitslosenquote 5/26
    08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 5/26
    10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 4/26
    10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid
    11:00 EUR: Bauproduktion 4/26
    13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    16:00 USA: Frühindikator 5/26

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Deutscher Immobilientag des Immobilienverbandes IVD, Erfurt

    09:00 DEU: BGH verhandelt über Auskunftsanspruch gegen Schufa, Karlsruhe

    13:00 DEU: Verkündungstermin im Fall der Schadenersatz-Sammelklage der Verbraucherzentrale Hessen gegen den Stromanbieter Stromio (Az. I-2 MK 1/22), Hamm

    BEL: EU-Gipfel, Brüssel

    --------------------------------------------------------------------------------------- °

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