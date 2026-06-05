🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    WDH

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Putin wirft Europa Ignoranz bei Ehrung von Andrij Melnyk vor

    Für Sie zusammengefasst
    • Putin warf Europa Ignoranz bei Melnyk-Begräbnis vor
    • UPA verübte im Zweiten Weltkrieg Massaker an Polen
    • Yad Vashem und Polen kritisierten Melnyks Ehrung
    WDH - Putin wirft Europa Ignoranz bei Ehrung von Andrij Melnyk vor
    Foto: Siarhei - 356130783

    (In einer früheren Version des am Donnerstag gesendeten Artikels hieß es, «Die Ukrainische Aufstandsarmee (UPA) nahm während des Zweiten Weltkriegs ethnische Säuberungen in der heutigen Westukraine vor, der zehntausende Polen zum Opfer fielen.» Richtig muss es heißen: «Die Ukrainische Aufstandsarmee (UPA) verübte während des Zweiten Weltkriegs Massaker in der heutigen Westukraine, der zehntausende Polen zum Opfer fielen.»)

    ST. PETERSBURG (dpa-AFX) - Der russische Staatschef Wladimir Putin hat Europa Ignoranz für die feierliche Umbettung des Nazikollaborateurs Andrij Melnyk in die Ukraine vorgeworfen. "Alle haben es gesehen, doch fast niemand redet darüber", sagte der Kremlchef bei einer Pressekonferenz in St. Petersburg. Lediglich Polen und Israel hätten "halbherzig" darauf reagiert. Putin erwähnte auch die Benennung einer Spezialeinheit der ukrainischen Armee nach den "Helden der Ukrainischen Aufstandsarmee". Die Ukrainische Aufstandsarmee (UPA) verübte während des Zweiten Weltkriegs Massaker in der heutigen Westukraine, der zehntausende Polen zum Opfer fielen.

    Vor anderthalb Wochen wurde der ukrainische Nationalist Andrij Melnyk mit einem Staatsbegräbnis unter Anwesenheit von Präsident Wolodymyr Selenskyj, Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko und Parlamentschef Ruslan Stefantschuk auf dem Nationalen Militärfriedhof bei Kiew geehrt. Der von Melnyk angeführte Teil der Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN) beteiligte sich nach dem deutschen Einmarsch in die Sowjetunion an Besatzungsbehörden. Ihre Mitglieder ermordeten Juden und Polen. OUN-Angehörige stellten zudem den Kern der auf Adolf Hitler vereidigten Freiwilligeneinheit der Waffen-SS Galizien. Melnyk starb 1964 in Köln, wurde aber in Luxemburg beigesetzt. Seine sterblichen Überreste wurden im Mai in die Ukraine überführt.

    Die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem zeigte sich bei X "beunruhigt" über derartige Gedenkfeiern "auf Kosten der historischen Wahrheit und des Gedenkens an die Opfer des Holocausts". In Polen wurde insbesondere die Ehrung der UPA durch Selenskyj scharf kritisiert. Präsident Karol Nawrocki schlug vor, seinem ukrainischen Kollegen den 2023 verliehenen polnischen Orden des Weißen Adlers wieder abzuerkennen.

    Mit westlicher Hilfe führt die Ukraine seit mehr als vier Jahren einen Abwehrkampf gegen eine russische Invasion. Moskau marschierte auch unter dem Vorwand einer "Entnazifizierung" in das Nachbarland ein./ast/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    WDH Putin wirft Europa Ignoranz bei Ehrung von Andrij Melnyk vor (In einer früheren Version des am Donnerstag gesendeten Artikels hieß es, «Die Ukrainische Aufstandsarmee (UPA) nahm während des Zweiten Weltkriegs ethnische Säuberungen in der heutigen Westukraine vor, der zehntausende Polen zum Opfer fielen.» …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     