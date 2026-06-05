(In einer früheren Version des am Donnerstag gesendeten Artikels hieß es, «Die Ukrainische Aufstandsarmee (UPA) nahm während des Zweiten Weltkriegs ethnische Säuberungen in der heutigen Westukraine vor, der zehntausende Polen zum Opfer fielen.» Richtig muss es heißen: «Die Ukrainische Aufstandsarmee (UPA) verübte während des Zweiten Weltkriegs Massaker in der heutigen Westukraine, der zehntausende Polen zum Opfer fielen.»)

ST. PETERSBURG (dpa-AFX) - Der russische Staatschef Wladimir Putin hat Europa Ignoranz für die feierliche Umbettung des Nazikollaborateurs Andrij Melnyk in die Ukraine vorgeworfen. "Alle haben es gesehen, doch fast niemand redet darüber", sagte der Kremlchef bei einer Pressekonferenz in St. Petersburg. Lediglich Polen und Israel hätten "halbherzig" darauf reagiert. Putin erwähnte auch die Benennung einer Spezialeinheit der ukrainischen Armee nach den "Helden der Ukrainischen Aufstandsarmee". Die Ukrainische Aufstandsarmee (UPA) verübte während des Zweiten Weltkriegs Massaker in der heutigen Westukraine, der zehntausende Polen zum Opfer fielen.