Chinas Staatschef reist erstmals seit 2019 nach Nordkorea

PEKING/PJÖNGJANG (dpa-AFX) - Erstmals seit Jahren wird Chinas Staatschef Xi Jinping Anfang kommender Woche ins international weitgehend isolierte Nachbarland Nordkorea reisen. Wie die Staatsmedien beider Länder übereinstimmend bekanntgaben, ist der Besuch für Montag und Dienstag geplant. Es ist der erste Nordkorea-Besuch des chinesischen Präsidenten seit 2019. Über den Inhalt der geplanten Gespräche wurde vorab nichts bekannt.

Die Ankündigung erfolgt nur einen Tag, nachdem Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un beim Besuch einer neu in Betrieb genommenen Anlage zur Produktion von Nuklearmaterial einen drastischen Ausbau der Atomstreitkräfte des Landes angeordnet hatte.

Nordkorea und China sind enge politische Partner. Auf dem Papier gibt es sogar eine militärische Beistandserklärung - die einzige, die China mit einem anderen Land hat./fkr/DP/zb



