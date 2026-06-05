Gemeinsam stärker gegen Drogenkartelle

Der Kampf gegen die organisierte Kriminalität gehöre oben auf die Tagesordnung der Zusammenarbeit, forderte Wadephul am Donnerstag (Ortszeit). Die Kartelle arbeiteten sehr effektiv über Kontinente hinweg zusammen, so dass immer wieder große Mengen Drogen in Europa ankämen. Man habe deshalb beraten, wie man noch effektiver zusammenarbeiten könne, "um diejenigen, die uns schaden wollen, mit der roten Karte vom Platz zu verweisen".

MEXIKO-STADT (dpa-AFX) - Deutschland und Mexiko wollen gemeinsam stärker als bisher gegen die organisierte Kriminalität wie Drogenkartelle vorgehen. "Der erhebliche Anstieg in Deutschland und in Europa an Drogenkonsum macht uns große Sorge. Deswegen müssen wir hier sehr intensiv zusammenarbeiten", kündigte Außenminister Johann Wadephul (CDU) nach Beratungen der deutsch-mexikanischen binationalen Kommission in Mexiko-Stadt an. Wadephul hatte das Treffen mit seinem Kollegen Roberto Velasco geleitet.

Binationale Kommission tagt erstmals seit sieben Jahren

Die Binationale Kommission kam zum ersten Mal seit sieben Jahren zusammen. An den Beratungen nahmen neben Wadephul unter anderem Vertreter der deutschen Ministerien für Wirtschaft und Energie, Forschung, Technologie und Raumfahrt, Arbeit und Soziales, Umwelt und Klimaschutz sowie aus dem Entwicklungsministerium teil. Sogenannte binationale Verhandlungen finden unterhalb der Ebene von Regierungskonsultationen statt.

Velasco sagte, die Beziehungen zwischen Mexiko und Deutschland "gehören zu den solidesten und vielfältigsten zwischen Europa und Lateinamerika". Im Rahmen der Kommission seien unter anderem Initiativen zur nachhaltigen Entwicklung wie Wasserwirtschaft und Energiewende zur Sprache gekommen.

Mexiko Deutschlands wichtigster Handelspartner in Lateinamerika

Mexiko hat 130 Millionen Einwohner und ist die zweitgrößte Volkswirtschaft Lateinamerikas. Aufgrund der Nachbarschaft zu den USA und des nordamerikanischen Freihandelsabkommen mit den USA und Kanada ist das Land ein wichtiger Produktionsstandort auch für deutsche Unternehmen. Mehr als 2.000 Unternehmen mit deutscher Kapitalbeteiligung sind in Mexiko tätig. Zugleich ist Mexiko Deutschlands wichtigster Handelspartner in Lateinamerika.

Deutsche Automobil- und Autoteilehersteller produzieren dort seit Jahrzehnten. Auch für die Pharma-, Chemie- und Logistikbranche ist Mexiko attraktiv.

Kurz vor Beginn der Fußball-WM im Co-Gastgeberland Mexiko tauschten Wadephul und Velasco vor riesigen künstlerisch gestalteten Fußbällen Trikots ihrer Nationalmannschaften aus. Beide Länder seien nicht nur auf diplomatischer Ebene, sondern auch in Stadien aufeinandergetroffen, sagte Velasco. Er erinnerte daran, wie einige Spiele endeten: "Bei der WM 1986 in Mexiko schieden wir im Viertelfinale aus (4:1 im Elfmeterschießen), doch bei der WM 2018 in Russland haben wir uns mit einem Sieg gegen Deutschland (1:0) revanchiert."

Zum Abschluss Wirtschaftsthemen im Mittelpunkt



Heute stehen zum Abschluss des Besuches von Wadephul Wirtschaftsthemen im Mittelpunkt. Zunächst wollte er Vertreter deutscher Unternehmen treffen, später auch Finanzminister Édgar Amador. Wadephul wollte sich zudem ein Werk des deutschen Arzneimittelproduzenten Merck zeigen lassen. Merck hat in Mexiko knapp 1.200 Beschäftigte./bk/aso/DP/zb



