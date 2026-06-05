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    ROUNDUP

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    Ursachensuche nach Dreamliner-Panne

    Für Sie zusammengefasst
    • Bugfahrwerk der Boeing 787-9 brach an A15 ein
    • 13 Crewmitglieder und Mitarbeitende wurden versorgt
    • Flieger soll in Technikhalle untersucht und repariert
    ROUNDUP - Ursachensuche nach Dreamliner-Panne
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Panne bei einem Dreamliner am Frankfurter Flughafen geht die Ursachensuche weiter. Die havarierte Boeing 787-9 sollte im Laufe des Abends in eine Technikhalle gebracht werden, sagte ein Sprecher der Lufthansa . Dort sollen weitere Untersuchungen stattfinden. Später soll das Flugzeug repariert werden.

    Mittlerweile konnten die verletzten Mitglieder der 13-köpfigen Lufthansa-Crew das Krankenhaus verlassen, wie die Airline am Abend mitteilte. Alle anderen Mitglieder seien betreut und ihre Heimreise organisiert worden. Zwei Kabinencrew-Mitarbeitende von Lufthansa und einige Beschäftigte von Dienstleistungsunternehmen waren zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht worden.

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    Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagmittag gegen 12.45 Uhr an Einstiegsposition A15 vor dem Terminal 1. Die Maschine mit der Flugnummer LH450 sollte nach Los Angeles fliegen.

    "Auf einer Parkposition klappte unerwartet das Bugfahrwerk des Flugzeugs ein", teilte die Lufthansa mit. Zu diesem Zeitpunkt waren nur Mitarbeiter an Bord: 13 Crewmitglieder der Lufthansa und einige Beschäftigte von Partnerfirmen. Die Fluggäste warteten aufs Boarding.

    Der Flug sollte nach dpa-Informationen um 13.50 starten. Das Boarding bei Langstreckenflügen dauert in der Regel rund 30 Minuten. Das bedeutet, gegen 13.15 wären die ersten Passagiere bereits an Bord gewesen. Aktuell hat das Unternehmen nach eigenen Angaben 17 Dreamliner in der Flotte./sat/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,25 % und einem Kurs von 217,4 auf NYSE (05. Juni 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +0,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,88 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 10,10 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,1667EUR. Von den letzten 6 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -16,97 %/-5,11 % bedeutet.




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