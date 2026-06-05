Top-Zahlen: Doch die Planet-Labs-Kursrakete strauchelt!

Normalerweise wäre das Stoff für steigende Kurse. Doch die Aktie verlor nach Börsenschluss 3,4 Prozent und fiel auf 42,06 US-Dollar. Das Problem ist nicht das Quartal, sondern die Fallhöhe.

Planet Labs hat geliefert. Und trotzdem ging es abwärts. Der Spezialist für Erdbeobachtung meldete im ersten Fiskalquartal einen Umsatz von 94,2 Millionen US-Dollar und lag damit über den erwarteten 90 Millionen US-Dollar. Auch beim Ergebnis gab es eine positive Überraschung: Anstelle des erwarteten EBITDA-Verlusts von 5,3 Millionen US-Dollar wurde nur ein Minus von 1 Million US-Dollar verzeichnet.

Planet Labs war zuvor eine der heißesten Space-Wetten an der Börse. In sechs Monaten ging es um 236 Prozent nach oben, binnen zwölf Monaten sogar um fast 1.000 Prozent. Wer so stark steigt, braucht mehr als nur gute Zahlen. Er braucht Zahlen, die jede Fantasie übertreffen.

Genau hier wird es heikel. Der gesamte Space-Sektor steht unter Strom – auch wegen der Erwartungen an einen möglichen Börsengang von SpaceX. Eine geplante Kapitalaufnahme von 75 Milliarden US-Dollar und eine Bewertung von rund 1,8 Billionen US-Dollar zeigen, welche Dimensionen Anleger dem Weltraumgeschäft zutrauen.

Planet Labs profitiert von dieser Euphorie. Doch der Preis dafür ist hoch: Die Aktie wird inzwischen mit dem 33-Fachen des erwarteten Umsatzes der kommenden zwölf Monate gehandelt. Vor einem Jahr lag dieser Faktor noch bei etwa 4.

Operativ sieht der Ausblick gut aus. Für das zweite Quartal rechnet Planet Labs mit einem Umsatz von 102 bis 107 Millionen US-Dollar und einem bereinigten Ebitda von rund 2,5 Millionen US-Dollar. Analysten hatten weniger erwartet. Hinzu kommt eine solide Kasse mit rund 731 Millionen US-Dollar.

Trotzdem zeigt der Kursrutsch: Bei dieser Bewertung reicht "gut" nicht mehr aus. Anleger nehmen Gewinne mit, bevor aus der Space-Fantasie Bewertungsangst wird. Planet Labs bleibt spannend, doch die Aktie ist nach der Mega-Rallye nichts für schwache Nerven.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Planet Labs PBC Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,93 % und einem Kurs von 43,53USD auf NYSE (05. Juni 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.



