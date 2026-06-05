🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPlanet Labs PBC Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Planet Labs PBC Registered (A)

    Space-Aktie

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Top-Zahlen: Doch die Planet-Labs-Kursrakete strauchelt!

    Planet Labs liefert bessere Zahlen als erwartet ab – und fällt trotzdem. Nach einer Rallye von fast 1.000 Prozent wird die Space-Aktie zur echten Nervenprobe. Was Anleger jetzt wissen müssen.

    Space-Aktie - Top-Zahlen: Doch die Planet-Labs-Kursrakete strauchelt!
    Foto: SOPA Images - Sipa USA

    Planet Labs hat geliefert. Und trotzdem ging es abwärts. Der Spezialist für Erdbeobachtung meldete im ersten Fiskalquartal einen Umsatz von 94,2 Millionen US-Dollar und lag damit über den erwarteten 90 Millionen US-Dollar. Auch beim Ergebnis gab es eine positive Überraschung: Anstelle des erwarteten EBITDA-Verlusts von 5,3 Millionen US-Dollar wurde nur ein Minus von 1 Million US-Dollar verzeichnet.

    Normalerweise wäre das Stoff für steigende Kurse. Doch die Aktie verlor nach Börsenschluss 3,4 Prozent und fiel auf 42,06 US-Dollar. Das Problem ist nicht das Quartal, sondern die Fallhöhe.

    Planet Labs war zuvor eine der heißesten Space-Wetten an der Börse. In sechs Monaten ging es um 236 Prozent nach oben, binnen zwölf Monaten sogar um fast 1.000 Prozent. Wer so stark steigt, braucht mehr als nur gute Zahlen. Er braucht Zahlen, die jede Fantasie übertreffen.

    Planet Labs PBC Registered (A)

    +0,93 %
    -11,16 %
    +10,96 %
    +71,38 %
    +748,54 %
    +822,25 %
    +341,48 %
    +339,70 %
    ISIN:US72703X1063WKN:A3C84C
    Planet Labs PBC Registered (A) direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Genau hier wird es heikel. Der gesamte Space-Sektor steht unter Strom – auch wegen der Erwartungen an einen möglichen Börsengang von SpaceX. Eine geplante Kapitalaufnahme von 75 Milliarden US-Dollar und eine Bewertung von rund 1,8 Billionen US-Dollar zeigen, welche Dimensionen Anleger dem Weltraumgeschäft zutrauen.

    Planet Labs profitiert von dieser Euphorie. Doch der Preis dafür ist hoch: Die Aktie wird inzwischen mit dem 33-Fachen des erwarteten Umsatzes der kommenden zwölf Monate gehandelt. Vor einem Jahr lag dieser Faktor noch bei etwa 4.

    Operativ sieht der Ausblick gut aus. Für das zweite Quartal rechnet Planet Labs mit einem Umsatz von 102 bis 107 Millionen US-Dollar und einem bereinigten Ebitda von rund 2,5 Millionen US-Dollar. Analysten hatten weniger erwartet. Hinzu kommt eine solide Kasse mit rund 731 Millionen US-Dollar.

    Trotzdem zeigt der Kursrutsch: Bei dieser Bewertung reicht "gut" nicht mehr aus. Anleger nehmen Gewinne mit, bevor aus der Space-Fantasie Bewertungsangst wird. Planet Labs bleibt spannend, doch die Aktie ist nach der Mega-Rallye nichts für schwache Nerven.

    Exklusiv für wallstreetONLINE UserEröffnen Sie bis zum 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Planet Labs PBC Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,93 % und einem Kurs von 43,53USD auf NYSE (05. Juni 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Space-Aktie Top-Zahlen: Doch die Planet-Labs-Kursrakete strauchelt! Planet Labs liefert bessere Zahlen als erwartet ab – und fällt trotzdem. Nach einer Rallye von fast 1.000 Prozent wird die Space-Aktie zur echten Nervenprobe. Was Anleger jetzt wissen müssen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     