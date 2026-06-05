Aktie kaufen oder verkaufen
Siemens Healthineers Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Daniel Karmann - picture alliance/dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Siemens Healthineers Aktie im Überblick.
15 Analysten empfehlen die Siemens Healthineers Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Siemens Healthineers Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Siemens Healthineers Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers Aktie beträgt 51,16€. Die Siemens Healthineers Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +47,98 %.
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Analysten und Kursziele für die Siemens Healthineers Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|50,00Euro
|+44,63 %
|-
|Bernstein
|52,00Euro
|+50,42 %
|-
|JPMorgan
|55,00Euro
|+59,10 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|38,00EUR
|+9,92 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|42,00EUR
|+21,49 %
|-
|UBS
|51,00EUR
|+47,53 %
|07.05.2026
|BARCLAYS
|50,00EUR
|+44,63 %
|07.05.2026
|BARCLAYS
|55,00EUR
|+59,10 %
|07.05.2026
|BERENBERG
|54,00EUR
|+56,20 %
|07.05.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|52,00EUR
|+50,42 %
|07.05.2026
|JEFFERIES
|60,00EUR
|+73,56 %
|07.05.2026
|JPMORGAN
|61,00EUR
|+76,45 %
|07.05.2026
|RBC
|55,00EUR
|+59,10 %
|07.05.2026
|GOLDMAN SACHS
|42,00EUR
|+21,49 %
|11.05.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|45,00EUR
|+30,17 %
|11.05.2026
|JPMORGAN
|55,00EUR
|+59,10 %
|11.05.2026
|JEFFERIES
|50,00EUR
|+44,63 %
|14.05.2026
|BARCLAYS
|50,00EUR
|+44,63 %
|22.05.2026
|BARCLAYS
|55,00EUR
|+59,10 %
|30.04.2026
-0,52 %
-1,31 %
-0,57 %
-16,45 %
-25,33 %
-35,71 %
-26,34 %
-4,08 %
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