Aktie kaufen oder verkaufen
Jenoptik Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Martin Schutt - dpa-Zentralbild
Aktuelle Analystenmeinungen zur Jenoptik Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die Jenoptik Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Jenoptik Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Jenoptik Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Jenoptik Aktie beträgt 41,10€. Die Jenoptik Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -11,21 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Jenoptik Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Berenberg Bank
|39,00Euro
|-15,75 %
|-
|Berenberg Bank
|47,00Euro
|+1,53 %
|-
|DZ Bank
|46,00Euro
|-0,63 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|44,00EUR
|-4,95 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|12.05.2026
|UBS
|29,00EUR
|-37,35 %
|12.05.2026
|JEFFERIES
|38,00EUR
|-17,91 %
|12.05.2026
|WARBURG RESEARCH
|36,00EUR
|-22,23 %
|12.05.2026
|BERENBERG
|47,00EUR
|+1,53 %
|13.05.2026
|WARBURG RESEARCH
|46,00EUR
|-0,63 %
|13.05.2026
|BERENBERG
|39,00EUR
|-15,75 %
|30.04.2026
-0,17 %
+1,96 %
+35,42 %
+66,35 %
+137,60 %
+45,56 %
+91,01 %
+210,00 %
+129,24 %
Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte