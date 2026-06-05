Jenoptik Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Jenoptik Aktie im Überblick.

10 Analysten empfehlen die Jenoptik Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Jenoptik Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Jenoptik Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Jenoptik Aktie beträgt 41,10€. Die Jenoptik Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -11,21 %.