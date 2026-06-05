Aktie kaufen oder verkaufen
Knorr-Bremse Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Knorr-Bremse AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur Knorr-Bremse Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Knorr-Bremse Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Knorr-Bremse Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Knorr-Bremse Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Knorr-Bremse Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Knorr-Bremse Aktie beträgt 114,25€. Die Knorr-Bremse Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +14,48 %.
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Analysten und Kursziele für die Knorr-Bremse Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|115,00EUR
|+15,23 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|115,00EUR
|+15,23 %
|-
|JPMORGAN
|100,00EUR
|+0,20 %
|07.05.2026
|BERENBERG
|125,00EUR
|+25,25 %
|07.05.2026
|JEFFERIES
|117,00EUR
|+17,23 %
|07.05.2026
|UBS
|123,00EUR
|+23,25 %
|07.05.2026
|GOLDMAN SACHS
|129,00EUR
|+29,26 %
|12.05.2026
|BARCLAYS
|90,00EUR
|-9,82 %
|21.05.2026
0,00 %
-2,24 %
+3,66 %
-3,55 %
+12,09 %
+52,38 %
-1,71 %
+18,88 %
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