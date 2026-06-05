Knorr-Bremse Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Knorr-Bremse Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Knorr-Bremse Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Knorr-Bremse Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Knorr-Bremse Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Knorr-Bremse Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Knorr-Bremse Aktie beträgt 114,25€. Die Knorr-Bremse Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +14,48 %.