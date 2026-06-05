Aktie kaufen oder verkaufen
Alzchem Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Alzchem
Aktuelle Analystenmeinungen zur Alzchem Group Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Alzchem Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Alzchem Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Alzchem Group Aktie beträgt 193,75€. Die Alzchem Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +10,90 %.
Analysten und Kursziele für die Alzchem Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|200,00Euro
|+14,48 %
|-
|Sphene Capital
|193,00Euro
|+10,48 %
|-
|BERENBERG
|197,00EUR
|+12,76 %
|06.05.2026
|WARBURG RESEARCH
|185,00EUR
|+5,90 %
|07.05.2026
+0,23 %
-6,55 %
+6,23 %
+10,86 %
+31,83 %
+839,04 %
+608,06 %
+242,46 %
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