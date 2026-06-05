TeamViewer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur TeamViewer Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die TeamViewer Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die TeamViewer Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die TeamViewer Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der TeamViewer Aktie beträgt 6,71€. Die TeamViewer Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,89 %.