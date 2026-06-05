Aktie kaufen oder verkaufen
TeamViewer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Stefan Puchner - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur TeamViewer Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die TeamViewer Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die TeamViewer Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die TeamViewer Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der TeamViewer Aktie beträgt 6,71€. Die TeamViewer Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,89 %.
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Analysten und Kursziele für die TeamViewer Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|7,00Euro
|+14,57 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|6,00EUR
|-1,80 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|06.05.2026
|BARCLAYS
|5,00EUR
|-18,17 %
|06.05.2026
|BARCLAYS
|5,00EUR
|-18,17 %
|06.05.2026
|RBC
|13,00EUR
|+112,77 %
|06.05.2026
|BERENBERG
|6,00EUR
|-1,80 %
|11.05.2026
|GOLDMAN SACHS
|5,00EUR
|-18,17 %
|15.05.2026
-0,65 %
+4,47 %
+21,48 %
+34,39 %
-42,15 %
-58,64 %
-80,44 %
-79,87 %
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