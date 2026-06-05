Aktie kaufen oder verkaufen
ZEAL Network Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Tipp24 AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur ZEAL Network Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die ZEAL Network Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die ZEAL Network Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der ZEAL Network Aktie beträgt 68,00€. Die ZEAL Network Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +48,63 %.
Analysten und Kursziele für die ZEAL Network Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|68,00Euro
|+48,63 %
|-
|Analyst
|68,00Euro
|+48,63 %
|-
-0,66 %
-2,17 %
-7,30 %
-7,11 %
-0,87 %
+33,04 %
+14,25 %
+26,94 %
+1.693,46 %
Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 30.06.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte