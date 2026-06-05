ZEAL Network Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur ZEAL Network Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die ZEAL Network Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die ZEAL Network Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der ZEAL Network Aktie beträgt 68,00€. Die ZEAL Network Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +48,63 %.