Aktie kaufen oder verkaufen
HENSOLDT Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Britta Pedersen - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur HENSOLDT Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die HENSOLDT Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die HENSOLDT Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die HENSOLDT Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der HENSOLDT Aktie beträgt 92,00€. Die HENSOLDT Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +17,57 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die HENSOLDT Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|101,00EUR
|+29,07 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|06.05.2026
|BARCLAYS
|95,00EUR
|+21,41 %
|06.05.2026
|JPMORGAN
|85,00EUR
|+8,63 %
|06.05.2026
|JEFFERIES
|90,00EUR
|+15,02 %
|06.05.2026
|JEFFERIES
|90,00EUR
|+15,02 %
|07.05.2026
|WARBURG RESEARCH
|91,00EUR
|+16,29 %
|07.05.2026
-0,13 %
-12,94 %
+1,22 %
-0,40 %
-22,52 %
+164,02 %
+456,71 %
+372,41 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte