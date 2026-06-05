Aktie kaufen oder verkaufen
Siemens Energy Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Sebastian Kahnert - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Siemens Energy Aktie im Überblick.
17 Analysten empfehlen die Siemens Energy Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Siemens Energy Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Siemens Energy Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy Aktie beträgt 197,28€. Die Siemens Energy Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +23,57 %.
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Analysten und Kursziele für die Siemens Energy Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|215,00Euro
|+34,67 %
|-
|Berenberg Bank
|200,00Euro
|+25,27 %
|-
|JPMorgan
|225,00Euro
|+40,93 %
|-
|JPMorgan
|225,00Euro
|+40,93 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|200,00EUR
|+25,27 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|200,00EUR
|+25,27 %
|-
|BARCLAYS
|110,00EUR
|-31,10 %
|12.05.2026
|BERENBERG
|200,00EUR
|+25,27 %
|12.05.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|150,00EUR
|-6,04 %
|12.05.2026
|GOLDMAN SACHS
|212,00EUR
|+32,79 %
|12.05.2026
|JEFFERIES
|164,00EUR
|+2,72 %
|12.05.2026
|JPMORGAN
|200,00EUR
|+25,27 %
|12.05.2026
|JPMORGAN
|225,00EUR
|+40,93 %
|12.05.2026
|RBC
|200,00EUR
|+25,27 %
|12.05.2026
|UBS
|175,00EUR
|+9,61 %
|12.05.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|210,00EUR
|+31,54 %
|13.05.2026
|JEFFERIES
|215,00EUR
|+34,67 %
|15.05.2026
|JPMORGAN
|225,00EUR
|+40,93 %
|27.05.2026
-1,04 %
-5,56 %
-10,48 %
-2,26 %
+80,07 %
+549,00 %
+523,50 %
+635,91 %
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