Siemens Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Siemens Aktie im Überblick.

13 Analysten empfehlen die Siemens Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Siemens Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Siemens Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Siemens Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Aktie beträgt 287,74€. Die Siemens Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +6,03 %.