Aktie kaufen oder verkaufen
Siemens Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Daniel Karmann - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Siemens Aktie im Überblick.
13 Analysten empfehlen die Siemens Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Siemens Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Siemens Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Siemens Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Aktie beträgt 287,74€. Die Siemens Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +6,03 %.
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Analysten und Kursziele für die Siemens Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|335,00Euro
|+23,45 %
|-
|UBS
|310,00Euro
|+14,23 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|255,00EUR
|-6,03 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|255,00EUR
|-6,03 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|255,00EUR
|-6,03 %
|-
|UBS
|255,00EUR
|-6,03 %
|05.05.2026
|UBS
|300,00EUR
|+10,55 %
|11.05.2026
|RBC
|270,00EUR
|-0,51 %
|13.05.2026
|BARCLAYS
|230,00EUR
|-15,25 %
|13.05.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|300,00EUR
|+10,55 %
|13.05.2026
|JEFFERIES
|277,00EUR
|+2,07 %
|13.05.2026
|JPMORGAN
|325,00EUR
|+19,76 %
|13.05.2026
|JPMORGAN
|335,00EUR
|+23,45 %
|13.05.2026
|UBS
|300,00EUR
|+10,55 %
|13.05.2026
|UBS
|310,00EUR
|+14,23 %
|13.05.2026
|GOLDMAN SACHS
|290,00EUR
|+6,86 %
|15.05.2026
|BARCLAYS
|230,00EUR
|-15,25 %
|19.05.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|300,00EUR
|+10,55 %
|19.05.2026
|JPMORGAN
|335,00EUR
|+23,45 %
|27.05.2026
-0,15 %
-0,50 %
+9,17 %
+17,06 %
+24,50 %
+71,07 %
+99,52 %
+214,87 %
+243,47 %
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