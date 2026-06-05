Aktie kaufen oder verkaufen
Stellantis Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Carlos Osorio - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Stellantis Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die Stellantis Aktie zu kaufen. 6 Analysten empfehlen die Stellantis Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Stellantis Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Stellantis Aktie beträgt 8,73€. Die Stellantis Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +37,65 %.
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Analysten und Kursziele für die Stellantis Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|10,00Euro
|+57,62 %
|-
|UBS
|9,00Euro
|+41,86 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|7,00EUR
|+10,33 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|6,00EUR
|-5,43 %
|04.05.2026
|DZ BANK
|-
|-
|05.05.2026
|UBS
|9,00EUR
|+41,86 %
|14.05.2026
|JPMORGAN
|10,00EUR
|+57,62 %
|15.05.2026
|BARCLAYS
|10,00EUR
|+57,62 %
|17.05.2026
|JEFFERIES
|10,00EUR
|+57,62 %
|21.05.2026
|JPMORGAN
|10,00EUR
|+57,62 %
|21.05.2026
|UBS
|9,00EUR
|+41,86 %
|21.05.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|6,00EUR
|-5,43 %
|22.05.2026
|RBC
|7,00EUR
|+10,33 %
|22.05.2026
|BARCLAYS
|10,00EUR
|+57,62 %
|22.05.2026
|JEFFERIES
|9,00EUR
|+41,86 %
|25.05.2026
|UBS
|9,00EUR
|+41,86 %
|26.05.2026
+0,27 %
-10,53 %
+3,48 %
-2,03 %
-27,04 %
-57,48 %
-63,31 %
+7,78 %
+25,09 %
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