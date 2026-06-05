Aktie kaufen oder verkaufen
AUTO1 Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Autohero
Aktuelle Analystenmeinungen zur AUTO1 Group Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die AUTO1 Group Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die AUTO1 Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die AUTO1 Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der AUTO1 Group Aktie beträgt 32,70€. Die AUTO1 Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +47,43 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die AUTO1 Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|37,00Euro
|+66,82 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|32,00EUR
|+44,27 %
|-
|BERENBERG
|25,00EUR
|+12,71 %
|13.05.2026
|BARCLAYS
|35,00EUR
|+57,80 %
|13.05.2026
|GOLDMAN SACHS
|35,00EUR
|+57,80 %
|13.05.2026
|JEFFERIES
|31,00EUR
|+39,77 %
|13.05.2026
|JPMORGAN
|37,00EUR
|+66,82 %
|13.05.2026
|JPMORGAN
|37,00EUR
|+66,82 %
|13.05.2026
|UBS
|29,00EUR
|+30,75 %
|13.05.2026
|UBS
|29,00EUR
|+30,75 %
|13.05.2026
-0,54 %
-0,36 %
+22,26 %
+35,13 %
-13,62 %
+173,74 %
-46,15 %
-42,22 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte