Aktie kaufen oder verkaufen
Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Björn Wylezich - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie beträgt 23,60€. Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2,46 %.
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Analysten und Kursziele für die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|190,00DKK
|+10,38 %
|-
|BARCLAYS
|80,00DKK
|-53,52 %
|06.05.2026
|GOLDMAN SACHS
|236,00DKK
|+37,10 %
|06.05.2026
|JEFFERIES
|215,00DKK
|+24,90 %
|06.05.2026
|JPMORGAN
|212,00DKK
|+23,16 %
|06.05.2026
|JPMORGAN
|216,00DKK
|+25,48 %
|06.05.2026
|RBC
|240,00DKK
|+39,43 %
|06.05.2026
|BERENBERG
|196,00DKK
|+13,86 %
|07.05.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|195,00DKK
|+13,28 %
|07.05.2026
|BARCLAYS
|80,00DKK
|-53,52 %
|11.05.2026
|BARCLAYS
|80,00DKK
|-53,52 %
|25.05.2026
+0,65 %
-4,19 %
-12,60 %
+6,52 %
+60,08 %
-17,32 %
-26,50 %
+79,13 %
+2.863,10 %
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