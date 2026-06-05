Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie beträgt 23,60€. Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2,46 %.