Aktie kaufen oder verkaufen
Daimler Truck Holding Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Bernd Weißbrod - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Daimler Truck Holding Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Daimler Truck Holding Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Daimler Truck Holding Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Daimler Truck Holding Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Daimler Truck Holding Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Daimler Truck Holding Aktie beträgt 46,27€. Die Daimler Truck Holding Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +10,90 %.
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Analysten und Kursziele für die Daimler Truck Holding Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs
|45,00Euro
|+7,86 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|50,00EUR
|+19,85 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|06.05.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|35,00EUR
|-16,11 %
|06.05.2026
|UBS
|45,00EUR
|+7,86 %
|06.05.2026
|UBS
|46,00EUR
|+10,26 %
|06.05.2026
|JEFFERIES
|50,00EUR
|+19,85 %
|06.05.2026
|JPMORGAN
|50,00EUR
|+19,85 %
|06.05.2026
|RBC
|50,00EUR
|+19,85 %
|06.05.2026
|RBC
|50,00EUR
|+19,85 %
|06.05.2026
|JEFFERIES
|54,00EUR
|+29,43 %
|07.05.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|35,00EUR
|-16,11 %
|11.05.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|35,00EUR
|-16,11 %
|13.05.2026
|RBC
|50,00EUR
|+19,85 %
|17.05.2026
|GOLDMAN SACHS
|45,00EUR
|+7,86 %
|26.05.2026
|JEFFERIES
|54,00EUR
|+29,43 %
|29.05.2026
-0,22 %
-2,19 %
-1,54 %
-1,05 %
+11,14 %
+41,70 %
+35,88 %
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