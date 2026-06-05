Aktie kaufen oder verkaufen
GSK Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Sven Hoppe - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur GSK Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die GSK Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die GSK Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die GSK Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der GSK Aktie beträgt 24,28€. Die GSK Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +10,58 %.
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Analysten und Kursziele für die GSK Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|BERNSTEIN RESEARCH
|26,00GBP
|+36,91 %
|01.05.2026
|BARCLAYS
|18,00GBP
|-5,21 %
|25.05.2026
|JEFFERIES
|25,00GBP
|+31,65 %
|27.05.2026
|JPMORGAN
|17,00GBP
|-10,48 %
|28.05.2026
|UBS
|19,00GBP
|+0,05 %
|28.05.2026
|JEFFERIES
|25,00GBP
|+31,65 %
|28.05.2026
|JPMORGAN
|17,00GBP
|-10,48 %
|29.05.2026
+2,62 %
-3,61 %
-4,13 %
-12,33 %
+19,59 %
+34,16 %
+6,70 %
-9,66 %
+437,69 %
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