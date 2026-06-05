GSK Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur GSK Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die GSK Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die GSK Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die GSK Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der GSK Aktie beträgt 24,28€. Die GSK Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +10,58 %.