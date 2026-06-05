Aktie kaufen oder verkaufen
Cantourage Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Richard T. - unsplash
Aktuelle Analystenmeinungen zur Cantourage Group Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Cantourage Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Cantourage Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Cantourage Group Aktie beträgt 9,00€. Die Cantourage Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +39,97 %.
Analysten und Kursziele für die Cantourage Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
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|Analyst
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|Analyst
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|Analyst
|9,00Euro
|+39,97 %
|-
-1,88 %
+0,96 %
+2,28 %
+40,49 %
-0,63 %
-37,94 %
-58,96 %
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