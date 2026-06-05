Aktie kaufen oder verkaufen
IONOS Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: 996360666
Aktuelle Analystenmeinungen zur IONOS Group Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die IONOS Group Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die IONOS Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die IONOS Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der IONOS Group Aktie beträgt 35,00€. Die IONOS Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +16,16 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die IONOS Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|40,00EUR
|+32,76 %
|-
|UBS
|28,00EUR
|-7,07 %
|12.05.2026
|BARCLAYS
|34,00EUR
|+12,84 %
|12.05.2026
|BARCLAYS
|34,00EUR
|+12,84 %
|12.05.2026
|BERENBERG
|36,00EUR
|+19,48 %
|13.05.2026
|GOLDMAN SACHS
|38,00EUR
|+26,12 %
|19.05.2026
|DZ BANK
|-
|-
|21.05.2026
+1,99 %
+10,69 %
+9,24 %
+35,62 %
-28,56 %
+122,85 %
+46,73 %
Exklusiv für wallstreetONLINE-Leser Eröffnen Sie bis zum 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte