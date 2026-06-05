IONOS Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur IONOS Group Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die IONOS Group Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die IONOS Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die IONOS Group Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der IONOS Group Aktie beträgt 35,00€. Die IONOS Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +16,16 %.