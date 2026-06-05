TUI Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur TUI Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die TUI Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die TUI Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die TUI Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der TUI Aktie beträgt 9,43€. Die TUI Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +37,26 %.