Aktie kaufen oder verkaufen
TUI Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: nmann77 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur TUI Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die TUI Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die TUI Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die TUI Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der TUI Aktie beträgt 9,43€. Die TUI Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +37,26 %.
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Analysten und Kursziele für die TUI Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|10,00EUR
|+45,58 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|9,00EUR
|+31,02 %
|13.05.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|9,00EUR
|+31,02 %
|13.05.2026
|JEFFERIES
|8,00EUR
|+16,47 %
|13.05.2026
|BARCLAYS
|9,00EUR
|+31,02 %
|13.05.2026
|JPMORGAN
|12,00EUR
|+74,70 %
|13.05.2026
|BARCLAYS
|9,00EUR
|+31,02 %
|17.05.2026
|BARCLAYS
|-
|-
|27.05.2026
+0,78 %
-0,89 %
+10,88 %
-7,89 %
-7,04 %
+11,46 %
-68,90 %
-81,73 %
+4,42 %
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