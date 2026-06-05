Aktie kaufen oder verkaufen
Linde Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Jan Woitas - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Linde Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Linde Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Linde Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Linde Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Linde Aktie beträgt 483,69€. Die Linde Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +10,43 %.
Analysten und Kursziele für die Linde Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|BERNSTEIN RESEARCH
|561,00USD
|+10,26 %
|01.05.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|561,00USD
|+10,26 %
|01.05.2026
|UBS
|600,00USD
|+17,93 %
|01.05.2026
|GOLDMAN SACHS
|585,00USD
|+14,98 %
|03.05.2026
|JPMORGAN
|530,00USD
|+4,17 %
|03.05.2026
|JEFFERIES
|535,00USD
|+5,15 %
|04.05.2026
|DZ BANK
|-
|-
|06.05.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|561,00USD
|+10,26 %
|06.05.2026
-0,14 %
+1,63 %
+3,45 %
+1,91 %
+5,24 %
+29,47 %
+77,42 %
+199,66 %
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